Morten Mikkelsen mikkelsen@k.dk

Interview

Det burde ikke være nogen sensation, at Danmark har fået en undervisningsminister, der er fortaler for undervisning. Heller ikke at hun går varmt ind for, at lærerne skal undervise børnene i den vigtigste viden, børnene formodes at få brug for til at kunne begå sig i nutid og fremtid med forankring i fortiden. At hun er fortaler for dannelse.

Men den sprogbrug, Merete Riisager (LA) gør brug af i dette og de andre interview, hun har givet, siden hun tiltrådte den 28. november, er værd at hæfte sig ved. For i de seneste år har andre ord domineret, når der udgik love og bekendtgørelser fra hendes ministerium...