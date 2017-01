Stine Kromann Dragsted

”Hvad ville du gøre, hvis du hele livet spillede det samme brætspil og i årevis stod tilbage som taberen?”.

Chris Arnade tager en slurk kaffe af papirkoppen fra McDonald’s og besvarer sit eget spørgsmål:

”I sidste ende får taberne lyst til at vælte brætspillet omkuld og give fingeren til de regler, der konstant definerer dem som nummer sjok. Det er præcis, hvad Donald Trumps vælgere gjorde. De væltede det politiske brætspil og viste USA’s vinderhold, at de havde fået nok.”

I over 20 år var Chris Ar- nade børsmægler på Wall Street, men efter finanskrisen i 2008 besluttede han, at de finansielle regneark havde spillet fallit som en måde at bidrage til samfundet på. I stedet greb Chris Arnade kameraet og pennen for lære USA at kende fra bunden.

De seneste år har han kørt over 160.000 kilometer og talt med indbyggere i de lokalsamfund uden for de amerikanske storbyer, som var med til sende Donald Trump til Det Hvide Hus. Det er en rejse, der har gjort Chris Arnade til stamgæst på hundredvis af McDonald’s-restauranter landet over:

”Når du lever...