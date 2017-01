Bjørg Tulinius tulinius@k.dkBjørg Tulinius skriver fra storbritannien

Dette interview blev lavet tilbage i juni 2016. Vi bringer det igen i anledning af Zygmunt Baumans død.



Det kom bag på ham. Al den vrede.



Frygten for de fremmede, der pludselig bankede på døren til Europa – og vores løsninger, der bød på opsatte pigtrådshegn, særlige lejre og højlydte røster, der lynhurtigt udpegede flygtninge og immigranter som ”de andre”, der skulle holdes ude.



Som dem, der truer os og vores samfund.



Endda i så høj grad, at temaet også var en vigtig årsag til, at et flertal af briterne netop har stemt Storbritannien ud af EU. ”We just can’t keep them out”, på dansk ”Vi kan bare ikke holde dem ude”, som der stod på forsiden af den engelske avis The Sun i dagene op til afstemningen.

”Så jeg besluttede mig for at kigge nærmere på, hvad det er, der sker i de her år. Hvor folk, der kommer hertil, efter at de er flygtet fra krigens vold og brutalitet, bestemt ikke bliver mødt med åbne arme, men i stedet spreder frygt hos de nationale befolkninger i Europa.



Hvor den almindelige anfægtelse ved...