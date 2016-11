Besøgsbabyer hjælper demente med at huske bedre

Kommuner har succes med at invitere nybagte mødre på besøg på plejehjem, hvor babyer hjælper ældre med at genopfriske hukommelsen

Det sker ofte noget rigtigt godt, når demente på landets plejehjem får en baby stukket i favnen. Flere steder i landet er de såkaldte besøgsbabyer blevet en populær begivenhed, og det gavner især ældre, der er på vej ind i glemslens mørke.



Et af de steder, hvor besøgsbabyerne vækker lykke og genopfrisker hukommelsen, er på Kildemarkscenteret i Næstved. Det skriver DR Sjælland.

"Det er helt vildt, hvad der sker, når vi får babyer på besøg," siger Rikke Marcher, der er social- og sundhedsassistent og kvinden bag ordningen i Næstved.



"Det har givet noget glæde, og beboerne har kunne genfinde nogle minder fra dengang deres børn eller de selv var små," fortæller hun.



Camilla Andersen er mor til Merle på 10 måneder og har været ude og lufte sin baby blandt byens gamle. Det var sjovt - både for Camilla og Merle.



"Merle synes, det var sjovt. Hun er rigtig glad for at møde nye mennesker, så det har været ikke så lidt af en oplevelse, både for mig og Merle," siger Camilla Andersen til DR Sjælland.

Det var en lokal mødregruppe, der satte gang i besøgsbabyordningen i Næstved, og Camilla Andersen opfordrer andre nybagte mødre til at gøre det samme.





"For mig har det været vigtigt at kunne gøre nogle ting sammen med min baby - især når man samtidig føler, at man gør en god gerning," siger Camilla Andersen.



Ifølge neuropsykolog Casper Jørgensen fra det Nationale Videncenter for Demens er der en helt naturlig forklaring på, hvorfor besøgsbabyer skaber glæde på plejehjem.



"Vi kan miste vores forstand, men ikke vore følelser. De ligger gemt under pandelappen og reagerer på noget, som ligger dybt i os," siger han.

Læs også: Sygeplejersker er ikke klædt på til at arbejde med demens

Også på Kastanjely Plejecenter i Svinninge i Nordvestsjælland har besøgsbabyerne været en bragende succes - især hos demente, som oplever at få sproget tilbage, fortæller sygeplejerske Linda Fischer til DR Sjælland:



"Vi oplevede sågar, at en af vores beboere, som er så svært dement, at hun faktisk ikke har noget sprog, pludselig talte i flydende, forståelige sætninger. Så det var meget livsbekræftende at opleve."



Besøgsbaby-ordningen begyndte i Aarhus. Flere andre kommuner har taget ordningen til sig, og både Ældre Sagen og kommunerne kalder ordningen en "bragende succes".