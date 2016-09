Tro, kirker og socialisme

Tag med Kristeligt Dagblad og Risskov Travel Partner på en kulturhistorisk rejse til Cuba den 16.-31. januar 2017

Trods adskillige årtier med socialisme spiller religion en vigtig rolle i det cubanske samfund – og det er den røde tråd i denne kulturhistoriske rejse. Den giver indblik i landets koloni- og revolutionshistorie og sætter fokus på, hvordan den historiske udvikling har påvirket de forskellige trossamfund i landet.

Katolicisme er udbredt i Cuba, der er mange protestantiske samfund, og næsten lige så udbredt er afro-religionen santeria, der har sine rødder i Vestafrika.

Da slaverne kom til Cuba, blev de tvunget til at være kristne, men de ville naturligvis ikke kaste deres oprindelige religioner over bord. Derfor kan man den dag i dag se mange eksempler på, hvordan religionerne mikses. Vi ser det for eksempel i den katolske pilgrimskirke i El Cobre og i kirken Nuestra Senora de la Virgen i Regla, hvor ”den sorte jomfru” både er et katolsk ikon og et symbol for afro-religionen santeria.

Ud over det interessante kulturhistoriske aspekt får du et nuanceret billede af Cuba og oplever en stor del af landet på denne 16-dagesrejse. Eventyret begynder i hovedstaden, Havana, og du kommer så langt østpå som til Santiago de Cuba, der har status som ”revolutionens vugge”.

Cuba-eventyret afsluttes med naturoplevelser i Escambray-bjergene, der betager alle med storslåede udsigter og smukke vandfald, og har du lyst, bliver der mulighed for at vandre. Men en rejse til