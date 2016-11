Billedserie: Nordjylland er hjemsted for barsk natur og udbredt selvstændighed

Det generelle bliver hurtigt banalt, så i stedet for vender Trap Danmark sig mod det nordlige Vendsyssels karakteristika, når de i dag udgiver det første af 33 tekstbind, der kommune for kommune beskriver Danmark

Trap Danmark starter på toppen, når det første tekstbind af megaprojektet på i alt 34 bind, der skal afdække Danmark geografisk, historisk, samfundsmæssigt og kulturelt, i dag udkommer.

Med kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Læsø er vi i det nordligste Danmark med alt, hvad det indebærer af vesterhav, voldsom natur, vendelbomål og viden om, hvordan menneskene her har gebærdet sig og stadig gør det.



”De fleste tænker turisme, men Nordjylland er så meget andet,” som Niels Elers Koch udtrykker det.

Han er professor i jordbrugsvidenskab og chefredaktør på Trap 6. Værket der for 6. gang i løbet af 160 år indsamler og sammenstiller den væsentligste information om Danmark - denne gang både på tryk og digitalt.



Det første bind var et topografisk atlas, der udkom sidste år, og nu følger så yderligere 31 bind frem til 2020, hvor landet gennemtrevles kommune for kommune fra nord mod syd og fra vest mod øst. For til sidst at slutte med to bind, der beskriver Danmark som helhed.

”Vi slår flere kommuner sammen i de enkelte bind, men det er ikke for at sige noget generelt om landsdelene. Tværtimod. For det generelle bliver hurtigt banalt. Det er langt mere interessant at finde de enkelte steders karakteristika,” siger Niels Elers Koch og tilføjer på opfordring, at det nordligste Jylland dog er fælles om barsk natur med sandflugt og et stærkt og meget selvstændigt tænkende folkefærd med en helt særlig pionerånd.

Og ligesom i det øvrige Vendsyssel har Indre Mission, baptister og metodister siden slutningen af 1800-tallet stået stærkt her.

Frederikshavn Kommune er både Skagen med sin kunstnerkoloni og Grenen, byen Frederikshavn med det tidligere værft og nu massevis af små og mindre havnevirksomheder og Sæby, hvor der er vandmølle og snoede Å-forløb.



Hjørring Kommune har flere identiteter fra fiskeriet. Fra den tilhørende auktion i Hirtshals til et rigt kulturliv, der blandt andet omfatter bygningen af et nyt Vendsyssel Teater.

Læsø Kommune er med sine 1817 indbyggere Danmarks mindste kommune, og har med sin isolerede beliggenhed sin helt egen natur og kulturhistorie. Her sagde man i 1700-1800 tallet, at der skulle 19 skibsforlis til at bygge et godt hus.



Øboerne havde nemlig fældet al deres skov til brug for saltsydningen. Et erhverv der var stort fra 1330 til 1600, og som nu er taget op igen som turistattraktion og kurbade.

Bogudgaven er den kuraterede version af Traps viden om Danmark, hvor der er lagt vægt på selve formidlingen. Sideløbende findes der en digital platform med video og lyd.



”Vi tænker bøgerne som noget, vi kan sidde med derhjemme for at stille vores nysgerrighed og lade os inspirere af, mens vi kan gøre brug af den digitale version, når vi færdes rundt i landet og leder efter information om de steder, vi er,” siger Niels Elers Koch.