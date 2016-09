Tre kvinder om at blive mor: Ufrihed, sindsro og helt nye følelser

I år fylder en litterær klassiker om moderskab, ”Vinterbørn”, 40 år. Kristeligt Dagblad har i den anledning spurgt tre kvinder, hvad de synes, er godt ved at blive mor

Karoline Markholst, webredaktør og skribent på bloggene "Moderskaberier" og "First Mom Problems". Mor til Esther på 1 år:

”En virkelig dejlig ting, som har overgået mine forventninger er, at de fleste af de bekymringer, der gav mig grå hår inden moderskabet, har vist sig at være grundløse.

For eksempel bekymringen ’Kan jeg sørge for varieret kost til et barn?’ Og næ, det kan jeg ikke. Så det gør vuggestuen!



Jeg serverer tit rugbrødsmadder eller pastapesto til aftensmad i stedet for at prioritere eksotisk mad. Så er der tid til at se hinanden i øjnene.

I vores hjem er der desværre hverken tid eller evner til både hjemmelavet mad og nærvær i hverdagen, så jeg vælger. Med sindsro.”



Maj My Humaidan, journalist og forfatter. Mor til fire børn, den yngste 6 måneder:

”For mig har der ligget en frihed i at blive mor. En frihed i ufriheden, kan man sige. Der er næsten altid noget (mere) meningsfuldt at bruge sin tid på, når man er forælder.



Noget, som har potentiale til at trumfe alt andet. Jeg kan ikke længere vælge frit uden tanke på andre, og jeg er blevet skarpere på at benytte tiden - livets mest dyrebare ressource - kvalitativt.

Det gør mig til et mere taknemmeligt menneske; både når jeg er sammen med mine børn, og når jeg bruger tid på andre ting.”



Nanna Nørregaard, radiovært på P3. Mor til Petra på knap 2 år:

”At blive mor åbner et helt land af nye følelser. Her hvor kærlighed, magi, samvittighed, sårbarhed, bekymringer, tvangstanker, træthed og vasketøj får en helt ny betydning.



Det er det hårdeste, vildeste og mest følsomme sted at rejse. Og så udløser mor-livet automatisk medlemskab til den særlige klub for kvinder, der også er mødre. Det er ikke én, man taler om.

Men det er klubben for anerkendende blikke og indforståede nik. Og de er ofte guld værd, når de kommer fra en medmor eller en mormor.”