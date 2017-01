Bertel Haarder: Stop dæmoniseringen af EU-samarbejdet

Sognepræst Marie Høghs kritik af EU, som en stormagt der bevidst ønsker at bekæmpe kristendommen, er blottet for saglighed, skriver Bertel Haarder

Hvor hysterisk kan det blive? Det spørger jeg om efter at have læst sognepræst Marie Høghs debatindlæg i Kristeligt Dagblad i går den 18. januar.

Her skriver hun om kristendommen som ”en sten i skoen på EU’s imperialistiske drøm om at blive en humanistisk stormagt (...). Derfor skal kristendommen (bevidst eller ubevidst) trænges i defensiven”.

Læs det igen! Mage til usaglig og ubegrundet dæmonisering skal man lede længe efter.



EU er jo ikke andet end de deltagende lande. Hvad er det for lande, der er ude efter kristendommen? Er det Polen og de øvrige katolske lande? Eller er det Tyskland og Angela Merkel? Mon ikke sidstnævnte som østtysk præstedatter ved noget mere om undertrykkelse af religion end Marie Høgh! Med al respekt.

