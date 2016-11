Den halve løsning hjælper ikke Løkkes projekt

Måske kan statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) få Liberal Alliance og De Konservative med i sin regering, men det redder ikke hans drøm om en gennemgribende samfundsreform. Selv hvis Anders Samuelsen kommer ned fra sit træ, har Dansk Folkeparti plantet en hel skov af forhindringer for et borgerligt-liberalt regeringsprojekt

Hvor har der dog været talt meget om Liberal Alliances leder Anders Samuelsen og hans stålsatte forskansning i toppen af et træ det seneste halve år.

Nu har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Venstres landsmøde i Herning inviteret ham ned og ind på Marienborg, hvor både han og De Konservatives leder Søren Pape Poulsen i dag vil blive tilbudt ministerposter. En invitation til forhandlinger begge partiledere har taget imod.



På landsmødet drog de delegerede og politikerne et lettelsens suk, fordi de igen ser en fremtid for ”det borgerlige Danmark” og regeringens stort anlagte 2025-plan. Det vil sige den helhedsplan, som skal bringe skattelettelser, vækst, tryghed for boligejere og et mere robust pensionssystem.



Et nært forestående folketingsvalg synes afværget, hvis ellers forhandlingerne på Marienborg fører til et nyt regeringsgrundlag og en ny VLAK-regering med støtte fra Dansk Folkeparti.