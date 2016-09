"Det kan ikke gå hurtigt nok med, at Kristian Thulesen Dahl bliver statsminister"

Selv hvis 2025-forhandlingerne skulle ende med borgerligt sammenbrud og nyvalg efter bare halvandet års blåt flertal, var der ingen nederlagsstemning at spore på Dansk Folkepartis årsmøde. Tværtimod. Her vurderer medlemmer partiets indflydelse uden for regering og dets fremtidsudsigter

Det kan godt være, at hovedpersonen efter eget udsagn hellere vil være kongemager end konge. Og det kan godt være, at politiske iagttagere har svært ved at se Venstre og Socialdemokraterne frivilligt afgive deres førstefødselsret til tronen. Alligevel vidste gruppeformand Peter Skaarup godt, hvordan han skulle hive point hjem fra publikum med sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde i Herning.



”Du bliver ikke nødvendigvis statsminister, Kristian,” sagde Peter Skaarup, henvendt til partiformanden. Kun for at partisoldaterne herefter velvilligt kunne råbe et klart ”joooooo!”.



Og Kristian Thulesen Dahl selv? Han rystede på hovedet, dog iklædt et smil.



Tilbage i juni meldte Kristian Thulesen Dahl selv ud, at Dansk Folkeparti skal i regering, hvis partiet efter næste valg bevarer den opbakning, som det fik ved valget i 2015, og samtidig indgår i en flertalskonstellation.



Spørgsmålet er pludselig blevet højaktuelt takket være balladen om Liberal Alliances ultimative topskattekrav, som Dansk Folkeparti er modstander af. Senest har Kristian Thulesen Dahl åbent bejlet til Socialdemokraterne og Venstre i ønsket om et tættere samarbejde. Måske, men mindre sandsynligt, et regeringssamarbejde.



Samtidig rejser muligheden for et snarligt valg dog spørgsmålet om, hvorvidt det var klogest for Dansk Folkeparti at holde sig uden for ministerkontorerne. Stridens kerne, spørgsmålet om topskattelettelser på fem procentpoint, var ifølge gruppeformand Peter Skaarup aldrig blevet skrevet ind i et regeringsgrundlag, hvis Dansk Folkeparti havde taget del i regeringsmagten.



Alligevel mener han i lighed med Kristian Thulesen Dahl, at det var rigtigt at frasige sig ministerposterne i juni sidste år. Og det lykkedes ikke Kristeligt Dagblad at finde nogen i Herning Kongrescenter, der mener det modsatte.

Læs også: Dansk Folkepartis midterdrøm kan blive et mareridt

Tag bare Holger Bernild, der er tidligere byrådsmedlem i Roskilde, men i dag alene menigt medlem af Dansk Folkeparti.



”Vi så, hvordan det gik SF, da de gik i regering. Hvad blev der ud af det? Fik de indflydelse? Næ,” siger Holger Bernild.



Ej heller retsordfører Peter Kofod ærgrer sig over, at partiet endnu ikke har haft regeringsansvar.



”Når Kristian Thulesen Dahl siger, at det var det bedste at stå uden for regeringen, så bakker jeg den beslutning fuldstændig op,” siger han og tilføjer, at ”hvis de kommer til en anden konklusion efter et valg, så kommer jeg til at bakke min partiledelse op”.



Læs også: DF tager til Herning på frierfødder

Så du tænker ikke selv, at det kan godt være, at Kristian Thulesen Dahl sagde, at det var bedst at stå udenfor, men at det ikke var det klogeste?



”Nej. Når Kristian (Thulesen Dahl, red.) siger, at det er det, vi gør, så er det det, vi gør. Og så skal der ikke være noget herfra. Så er der fuld opbakning.”



Kan du pege på de konkrete eksempler, hvor I har haft mere indflydelse uden for regering end i regering?



”Det er jo et tænkt, konstrueret eksempel. Man ved jo ikke, hvordan verden havde flasket sig.”



Men siden du kan nå til den konklusion, at det var klogest, så må du jo kunne pege på, hvor I har haft mest indflydelse?



”… og det er, fordi Kristian Thulesen Dahl er den bedste til at vurdere den slags.”



Peter Kofod Poulsen deltager ikke i spekulationer om kommende regeringspartnere. Det gør Holger Bernild fra Roskilde derimod. Han tror ganske vist ikke, at et efterårsvalg er lige om hjørnet, men når valget på et tidspunkt er overstået, skal ministerposterne fordeles mellem folkepartister, socialdemokrater og venstrefolk, mener han.



"Hvad ellers? Du kan ikke lave en blå regering. Du kan ikke komme uden om Mette Frederiksen. Hun er jo 10 gange bedre end den anden (Lars Løkke Rasmussen, red.). Og jeg tror da nok, at hende og Kristian Thulesen Dahl tit snakker i telefon.”



Ifølge Christel Gall, der er byrådsmedlem i Odense, ”er det et spørgsmål om, at vi, uanset om vi går til højre eller venstre, er med til at skrive regeringsgrundlag. Så er jeg sikker på, at vores topfolk nok skal finde en løsning. Det er ikke så vigtigt, hvem vi gør det med, men hvad vi får ud af det.”



Hendes mand, Thomas Gall, stemmer i.



”Det er fuldstændig ligegyldigt. Det kommer an på, hvad de kommer med. Socialdemokraterne har nogle rigtig fornuftige ting, men er de klar?”



Men i regering, det skal Dansk Folkeparti. I hvert fald på et tidpunkt.



Og ifølge en af weekendens mange talere, Teresa Marta Jørgensen, kan det ”ikke gå hurtigt nok med, at Kristian Thulesen Dahl bliver statsminister”, som hun sagde fra talerstolen.