Er den højere pensionsalder rimelig eller nedslidende?

Der er en fairness i hurtigere at hæve pensionalderen. Sådan lyder vurdering fra én ekspert, mens en anden frygter, at ældre på arbejdsmarkedet bliver nedslidte. Læs her deres vurdering af regeringens 2025-udspil på seniorområdet

Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde i dag regeringens 2025-plan, og den indebærer blandt andet, at man vil hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 allerede i år 2025 i stedet for år 2030, som det ellers var planen.



Samtidig vil regeringen afhjælpe nedslidthed ved hjælp af en ny seniorfleksjobordning.



Præcis, hvor meget vil få ud af ændringerne på pensionsområdet er usikkert, mener Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet:



"Men det er en af de lidt mere sikre måder at sørge for, at folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og det giver så at sige penge i kassen. Der er en slags fairness i at lave en hurtigere indfasning af den højere pensionsalder, så man ikke stiller de nuværende ældre så meget bedre end de fremtidige. Det er en måde at lade byrden, af at man skal arbejde længere, være mere ligeligt fordelt på tværs af generationerne.



Samfundsøkonomisk er der en usikkerhed i, at man i princippet ikke ved, om folk bliver på arbejdsmarkedet, bare fordi man øger pensionsalderen. De kunne jo i princippet selvpensionere sig, og så er den eneste besparelse, at man ikke skal udbetale folkepension i årene inden pensionsalderen.



Det er jo ikke lige nemt for alle at arbejde et halvt år mere. På et