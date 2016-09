Henrik Gade Jensen er nyt medlem af Det Etiske Råd

Sognepræst og forfatter Henrik Gade Jensen, der har deltaget i samfundsdebatten i mange år, er netop udnævnt som nyt medlem af Det Etiske Råd

Henrik Gade Jensen kan kalde sig både filosof, forfatter, debattør og præst. Og nu også medlem af Det Etiske Råd, fremgår det af rådets hjemmeside.

Han erstatter Steen Vallentin, når han indtræder i Det Etiske Råd i dag den 8. september, og han mener selv, at han er godt klædt på: ”Fagligt set føler jeg mig meget kompetent til at være en del af rådet – det er jo min egentlige uddannelse. Jeg mener, at jeg kan tilbyde en nuanceret og analyserende behandling af etiske problemstillinger. Sådanne problemer er jo meget komplicerede, og der er sjældent en entydig løsning på etiske dilemmaer. De skal ofte afvejes, og især hvis der er økonomiske aspekter. Det er ikke altid en dyd at kunne pege på det etisk korrekte, hvis det kræver store ændringer af finansloven,” siger han.



Præcis hvem, der har indstillet ham til en plads i rådet, vil Henrik Gade Jensen endnu ikke røbe, blot at det er ”regeringen”.

Henrik Gade Jensen er uddannet mag.art. i filosofi og underviste i mange år i filosofi ved universitetet, men er formentlig mest kendt for sine mange debatindlæg i pressen, herunder også i Kristeligt Dagblad. ”Jeg er meget nysgerrig, og jeg glæder mig til at tage del i rådets arbejde,” siger Henrik Gade Jensen om sit nye medlemskab.

Han kan ikke pege på en eller flere bestemte sager, der interesserer ham ved arbejdet i Det Etiske Råd, for ”alle etiske problemstillinger interesserer mig,” forklarer han.

Henrik Gade Jensen var en kort årgang særlig rådgiver i Kirkeministeriet for Tove Fergo (V), inden han blev projektleder ved den liberale tænketank CEPOS, hvor han blandt andet var redaktør på de fleste af tænketankens bogudgivelser. I 2012 forlod han tænketanken for at tiltræde stillingen som sognepræst i Dannemare-Græshave-Tillitze-Gloslunde sogne på Lolland, hvor han har været lige siden.



Henrik Gade Jensen holder desuden foredrag, og han har tidligere gjort sig bemærket med bogen ”Menneskekærlighedens Værk” fra 2012, hvor han ikke lægger skjul på, at han ønsker et opgør med velfærdsstaten.