Eksperter: Regeringens SU-reform har social slagside

Regeringens forslag til SU-reform har både gode og dårlige sider og vil blandt andet betyde, at færre vil gennemføre deres studie, mener eksperter. Læs her deres vurdering af dagens SU-udspil

Regeringen har i forbindelse med sin 2025-plan fremlagt et forslag til et nyt SU-system, som skal spare statskassen for 3,3 milliarder kroner. Forslaget går i korte træk ud på, at SU'en sættes ned, men kan suppleres med et højere og rentefrit lån. Samtidig indføres et forhøjet fribeløb, så man kan tjene ekstra på fritidsarbejde.



Regeringens beregninger viser, at de studerende på den måde vil få flere penge at gøre godt med under studierne.



SU-reformen modtages med blandede reaktioner fra eksperter, der blandt andet mener, at ændringerne vil medføre et øget pres på de studerende og ramme ressourcesvage danskere.



Direktør i Tænketanken Dea, Stina Vrang Elias, kalder udspillet en forringelse af de videregående uddannelser:



"Vores præmis for overhovedet at diskutere beskæringer af SU’en er, at provenuet bliver geninvesteret til at løfte det generelle uddannelsesniveau. For der er helt rimeligt at se på balancen mellem de 20 milliarder, støtten til de studerende koster, og så den viden, vi