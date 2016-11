Løkke ser lys i mørket sammen med LA og K

Regeringen er kørt fast, men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) håber at komme ud af dødvandet ved at udvide sin regering med Liberal Alliance og De Konservative

Desperat eller genialt? Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har indledt Venstres landsmøde i Herning ved at ryste den politiske pose godt og grundigt.



Efter flere måneders dybfrost i de borgerlige partiers relationer, forsøger Lars Løkke Rasmussen at slå hul på isen ved at udvide sin regering med Liberal Alliance og De Konservative.

”Det vil være godt for Danmark, hvis vi har en større regering, og det er så min vurdering, at det rigtige vil være at invitere Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti til at gå i regering sammen med vores parti, Venstre. En ny borgerlig-liberal trekløverregering. Det ville kunne blive en regering med partier, som på mange måder er nært beslægtede,” sagde Lars Løkke Rasmussen under stort bifald.

Dansk Folkeparti er blevet orienteret om forsøget på at omdanne regeringen, men står uden for forhandlingerne.

Allerede mandag er Liberal Alliances leder Anders Samuelsen og De Konservatives Søren Pape Poulsen indbudt til forhandlinger på Marienborg om at skrive et nyt regeringsgrundlag og danne en ny regering. Begge ledere var orienteret inden Lars Løkke Rasmussens tale og har takket ja til invitationen.

Det helt store konfliktpunkt i samarbejdet mellem de borgerlige partier har været Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser på fem procent ”hele vejen op” og Dansk Folkepartis lige så ultimative afvisning af det krav. Konflikten har i særdeleshed spændt ben for Venstre-regeringens ønske om at gennemføre en 2025-plan med store ændringer af både skat, pension og uddannelsesstøtte for at skabe mere vækst og gøre det mere attraktivt at arbejde.

”Det er faktisk en fantastisk plan. Som burde vække begejstring. Desværre…stod vi lidt alene med den begejstring,” som Lars Løkke Rasmussen selvironisk sagde fra talerstolen i Herning.

Først da regeringen for et par uger siden lagde planen på hylden, kom der gang i forhandlinger om finansloven, PSO-afgiften og ejendomsvurderingssystemet – forhandlinger, som alle blev afsluttet torsdag og fredag i denne uge, og som skabte et væsentligt bedre samarbejdsklima mellem de fire borgerlige partier.

Det er den ændring, statsministeren nu vil bruge til at skabe en ny regering. Et afgørende spørgsmål bliver, om Liberal Alliance vil opgive det ultimative krav om at lette topskatten med fem procent hele vejen op. Anders Samuelsen ville ikke svare direkte på det spørgsmål i et interview med TV2 News, men et manglende er i sig selv en slags svar.

Selv hvis det lykkes at danne en regering af de tre borgerlige partier, står den fortsat over for den udfordring, som alle mindretalsregeringer med flere partier har, nemlig at alle partier først må gå på kompromis indbyrdes i regeringen, og derefter skal regeringen yderligere gå på kompromis for at få lovgivning igennem.