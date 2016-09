Muslimsk gravsted skændet med blod og grisehoved

En ældre mands gravsted er blevet vandaliseret af anonym "modstandsgruppe", skriver Jyllands-Posten

Et gravsted på den muslimske kirkegård i Brøndby er blevet overhældt med blod og små dannebrogsflag. Sammen med et afskåret grisehoved er der efterladt en håndskreven seddel med teksten "Her ligger terroristen Omar Hamid El-Hussein. Allah tilgav dig aldrig, det gør Danmark heller ikke."

Men det er ikke personen bag terrorangrebet mod Krudttønden og den jødiske synagoge, Omar Hamid El-Hussein, der ligger begravet på det skændede gravsted. Det gør tværtimod en ældre muslimsk mand født i 1946. Det oplyser Vestegnens Politi i dag til Jyllands-Posten.

Det er "Modstandsgruppen Monokultur er fredelig kultur" som hævder at stå bag gravskændingen, der fandt sted i sidste uge. I går lagde de billeder op på nettet af graven, hvor de tog ansvar for handlingen, og politiets efterforskere er nu ved at undersøge billederne.

"Vi arbejder ud fra, det kan være en hadforbrydelse, men det skal efterforskningen klarlægge. Vi efterforsker bredt og har endnu ikke lagt os fast på et motiv," siger Politikommissær Henrik Hougaard til Jyllands-Posten.



Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, der har set eller hørt noget, som kan have betydning for politiets efterforskning af hærværket. Telefon 114.