Se billederne: Pave Frans er ankommet til Sverige

Pave Frans besøger mandag og tirsdag Sverige for at markere 500-året for Reformationen. Se billederne fra besøget her

Da pave Frans mandag formiddag landede i Malmø Lufthavn, var det første gang i 27 år, at en pave satte foden på svensk jord.



Paven er i Sverige på et to-dages besøg for at markere 500-året for Reformationen, den store deling af kristne i katolikker og protestanter.



Mandag skal pave Frans blandt andet mødes med den svenske kongefamilie og til økumenisk gudstjeneste. Tirsdag skal paven deltage i en katolsk messe.



Vi følger pavebesøget og opdaterer med de seneste billeder fra Sverige her. Opdateres...