Sproget forlænger Landbodanmarks levetid

En meget stor del af det danske sprog, vi kender og elsker i dag, er skabt af de store danske forfattere for 150-200 år siden, da landbruget endnu var hovederhverv, erklærer professor Johannes Nørregaard Frandsen, der er aktuel med bogen ”Kovendinger – Liv i sproget”

Selvom de færreste i dag helt konkret foretager kovendinger, får spat eller opgiver ævred, klinger ordene forholdsvis velkendt for de fleste moderne danskere. Måske kender vi ikke vendingernes oprindelige betydning – og nogle af os gengiver dem måske endda lidt forkert. Men ikke desto mindre er de fulgt med os på vores lange rejse fra svundne tiders stalde og marker til vore dages parcelhuse, lejligheder og kontorer. Det kan godt være, at det Landbodanmark, som engang beskæftigede hovedparten af befolkningen, er svundet ind til en sparsomt bemandet fødevareindustri, men det lever videre i vores moderne danske sprog.



Sådan lyder budskabet fra Johannes Nørregaard Frandsen, professor i kultur- og bevidsthedshistorie ved Syddansk Universitet og aktuel med bogudgivelsen ”Kovendinger – Liv i sproget”. Hvis især den sidste halvdel af bogtitlen virker Kristeligt Dagblads læsere bekendt, skyldes det, at den er identisk med navnet på Johannes Nørregaard Frandsens faste sprogklumme her i avisen, hvorfra meget af materialet til bogen er hentet.

”Min bog handler om, hvor vigtigt det er at lege med sproget og at lade dets litterære kvaliteter