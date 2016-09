Træningsnarkoman, racismedebat og deleøkonomi: 1.727 ord er tilføjet ordbogen

Tre-d-print, deleøkonomi og økofreak er blandt de ord, der nu føjes til Den Danske Ordbog. Inspireret af De Olympiske Lege i Rio de Janeiro er mere end 150 af de nye ord taget fra sportens verden

Er deleøkonomi, at forventningsafstemme og et tre-d-print begreber, der er nødvendige at have i sit ordforråd for at gebærde sig i det danske samfund anno 2016?

Det mener Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der udgiver Den Danske Ordbog, tilsyneladende. I hvert fald er eksemplerne tre ud af i alt 1.727 ord, der netop er blevet tilføjet ordbogen.

Mere end 150 af de nye ord er taget fra sportens verden. Det drejer sig om ord som cheerleading, medaljehøst og køllesvinger.



Seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Henrik Lorentzen fortæller, at sportsord er tilføjet i anledning af OL i Rio de Janeiro, blandt andet fordi at mange af de ord, man bruger om sport, også bliver brugt i andre sammenhænge. Det er holdopstilling et eksempel på.



Mange af de såkaldte nye ord har måske flere år på bagen. Selskabet definerer nemlig et nyt ord som et, der for første gang er blevet registreret i 1990 eller senere.



Eksempelvis deleøkonomi blev allerede i 2004 registreret på skrift, men er først blevet føjet til ordbogen nu.



”Det er et ord, der måske er blevet anvendt mundtligt i længere tid, men det skal lige bide sig fast og blive mere alment, før vi tager det med,” siger seniorredaktør Henrik Lorentzen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Derudover giver nettet mulighed for at inddrage ord, som der ikke tidligere var plads til i den trykte ordbog på seks tykke bind, der ligger til grund for den digitale version. Puddersne er et andet eksempel på et ikke så nyt ord, der nu er blevet optaget.



”Det er et gennemskueligt ord, der er relateret til skiløb, og som vi mener, bør komme frem nu med forklaringer og eksempler. Der er ord, som tidligere har været nævnt i ordbogen, som nu får en grundigere behandling,” siger Henrik Lorentzen.

Ordet zionist bliver også først blevet optaget i Den Danske Ordbog med denne nye tilføjelse. Det kan måske undre nogle, men det har en god forklaring, siger Henrik Lorentzen:



”Det lægger sig op af ordet zionisme, som jo går flere hundrede år tilbage, og som vi hele tiden har haft som opslagsord. Og vi har haft en forventning om, at folk kan regne ud, hvad en zionist eller zionistisk betyder, og at det handler om en person, der går ind for denne bevægelse,” siger han.

Henrik Lorentzen nævner som andre eksempler sammensatte ord som direktørstilling og EU-skeptiker, der umiddelbart ikke behøver særskilt forklaring. Men med den ”uendelige” plads på nettet, finder også disse ord samt udtale og citateksempler vej ind i ordbogen.



Tilføjelsen af de nye ord sker som et led i et større projekt, der over de næste to år skal opdaterer ordbogen med i alt 10.000 nye og "oversete" danske ord, udtryk og betydninger.



