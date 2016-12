Vores parforhold er også et venskab

Det er afgørende for trivslen i ens parforhold, at man får etableret en tryg tilknytning til sin partner, mener psykolog Mattias Stølen Due, som i bogen "Pas på parforholdet" giver gode råd om det kærlige parforhold. Læs her kapitlet om venskabet

Da jeg var 13-14 år, var jeg ofte irriteret på mine forældre. Selvom jeg som teenager gerne ville være unik, var jeg altså håbløs almindelig, hvad dette angik. En aften manifesterede min irritation sig pludselig, da jeg kastede en leverpostejmad i hovedet på min far. I forlængelse af dette træfsikre kast skyndte jeg mig ud ad døren.

Jeg var godt klar over, at det nok ikke var den mest populære handling, jeg havde foretaget mig. Jeg befandt mig nu på en villavej i nærheden af Bagsværd sø, og selvom det var og er et dejligt område, så blev det i længden lidt kedeligt og koldt at vandre rundt i kvarteret. Med andre ord: jeg måtte før eller siden vende snuden hjem.



Jeg var naturligvis lidt beklemt ved situationen, for jeg vidste godt, at mine forældre ikke ville modtage mig med flag og fanfarer. Jeg vidste godt, at jeg ville blive mødt med alvorlige miner og udfordrende kommentarer. Dog vidste jeg også, at de ville møde mig respektfuldt. Jeg havde igennem mange år fået en mental og kropslig erfaring af, at de respekterede mig og elskede mig. Jeg var derfor ikke bange. Jeg vidste, at selvom mit kast var dybt provokerende og urimeligt, så ville de tale fornuftigt med mig om det. Det var derfor relativt let for mig at åbne døren til vores hus og hjem.

Jeg oplevede, at uanset hvad jeg havde gjort, så hørte jeg stadig til, og det er netop dette fænomen, som den engelske læge og psykoanalytiker John Bowlby kaldte for en sikker base. En sikker base i hans forståelse er en relation, hvor man føler sig elsket og tryg, og hvor man kan vende tilbage igen og igen. Den sikre base er kendetegnet ved, at mennesket ”[…] kan vende tilbage i sikker forvisning om, at det vil blive budt velkomment, når det kommer, få fysisk og emotionel støtte, blive trøstet, hvis det er ked af det […]”.



Bowlby var især optaget af forældre-barn-relationen og talte om, hvor vigtigt det er, at denne bliver en sikker base for barnet. Mange eksperimenter har vist, at denne sikre base (eller mangel på samme) har enorm betydning for barnets trivsel og udforskning af verden. Jo tryggere barnet er, desto længere tør det bevæge sig væk fra sine forældre. For barnet ved jo, at de er der, hvis det har brug for dem.



I min barndom havde jeg en sikker base hos mine forældre, men da jeg ikke længere bor sammen med dem, har jeg behov for en ny sikker base. Det behov forsvinder ikke. Det er derfor afgørende for trivslen i ens parforhold, at man får etableret en tryg tilknytning til sin partner. At ens parforhold bliver det sted – det hjem – som man kan komme tilbage til igen og igen, og hvor man kan føle sig accepteret – også når man har opført sig uretfærdigt.



Det er muligt, at man ikke kaster madder efter hinanden i et parforhold, men de fleste af os kan ikke undgå at kaste uheldige og urimelige kommentarer efter hinanden fra tid til anden. Vi kan ikke undgå at såre hinanden og svigte hinanden, og netop derfor er det vigtigt, at vi grundlæggende har en tryg og sikker base. Netop derfor er det vigtigt, at vi har et hjem.

Det er ikke erotikken eller gnisten, der skal fungere som den sikre base. Det er venskabet. Venskabet kan fungere som det hjem, man altid kan komme tilbage til. Den intense lidenskab er fantastisk at opleve, men den er også flygtig og porøs. Når jeg er ked af det, når jeg ikke lykkes på mit arbejde, når jeg ikke formår at være der for min søn, så har jeg brug for en ven. Så har jeg brug for én at kunne støtte mig til. Én, der er interesseret i mig og vil give mig et kram.





Reflektér gerne over følgende spørgsmål:

› I hvilken grad er jeg med til at skabe en sikker og tryg base for min partner?

› Hvordan støtter jeg min partner, når han eller hun har det svært?

› Hvordan kan jeg give min partner en oplevelse af at ”komme hjem”, når vi er sammen?



At etablere en sikker base i parforholdet er måske mere vigtigt nu end nogensinde før. Før i tiden var man meget mere forankret i et lokalsamfund. Man boede samme sted det meste af sit liv, og derfor havde man et stort kendskab til sine naboer og de andre i (lands)byen. Man havde ofte det samme arbejde livet igennem, og man mødte de samme folk på torvet, i marken, til fest, i kirken, i skolen osv.



Desuden boede storfamilien ofte samme sted eller på samme egn, hvorfor man også havde hyppig kontakt med disse. Dette liv skal ikke romantiseres, og der er mange flere muligheder i dag, som også er værd at være taknemlige over. Men det faktum, at vi flytter meget mere, hyppigt skifter job og ofte bor langt væk fra familien, kan bidrage til, at vi bliver mere rodløse og utrygge.



Vi har ikke et naturligt sted at høre til – et sted, hvor vi og vores familie er kendt igennem generationer, og hvor vi derfor kan slappe helt af. Vi er nødt til i en eller anden grad at præstere, hvis vi vil bevare jobs og relationer, og også derfor er det vigtigt, at ens parforhold opleves som en sikker base.



