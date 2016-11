Voxpop: Hvad siger Venstre-medlemmer til Løkkes plan om ny regering?

Tre Venstre-medlemmer på landsmødet forholder sig til Lars Løkke Rasmussens (V) plan om en VKLA-regering

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) invitation til De konservative og Liberal Alliance om at danne ny regering, har affødt delte meninger blandt de fremmødte Venstre-medlemmer på landsmødet.

Kristeligt Dagblad har talt med et tidligere medlem af Liberal Alliance, et byrådsmedlem og en ungdomspolitiker.

Lars Berg Dueholm, medlem af Venstre og fra 2010 til 2015 medlem af borgerrepræsentationen i København for Liberal Alliance:



”Invitationen er spændende, men jeg er meget skeptisk over, om Liberal Alliance overhovedet har tænkt sig at takke ja til invitationen. Hvis de takker ja, er jeg i tvivl om, hvor vidt de vil være en stabil samarbejdspartner. Det har jeg lært i løbet af mine fem år i partiet.

I baglandet vil det blive opfattet som om, at ledelsen sælger arvesølvet for et par ministerbiler. Holdningen er, at alle andre partier er socialdemokrater, og baglandet frygter, at man vil blive smittet af det, hvis man går ind i maskinrummet. Det var dog det eneste værktøj for Lars Løkke Rasmussen, der var tilbage i værktøjskassen til at løsne op for situationen. Men ligesom når man ræber sejlene på et skib, inden man sejler ind i stormen, betyder det ikke, at stormen ikke kan blive alvorlig. Jeg ser mange mørke skyer ved at regne Liberal Alliance som et regeringsdueligt parti.”

Latifa Ljørring, medlem af Greve byråd



”Jeg er ganske tilfreds med invitationen, som vi længe har efterlyst. Det er et godt træk, for vi har brug for et større samarbejde, og det er kun på tide, at de andre partier kommer ind i kampen.

Jeg ved ikke, om det løser noget, men det handler om at tage ansvar. Det er for nemt at stille ultimative krav, når man står uden for. Jeg håber meget, at de tager imod den hånd, vi rækker ud.”

Chris Holst Preuss, formand for Venstre Ungdom



”Som udgangspunkt synes jeg, at det er en fornuftig ide. Det er tydeligt, at vi har brug for at ryste posen for at komme videre med den 2025-plan. Alt, hvad der kan medføre, at vi kommer videre i forhandlingerne, kan jeg kun bakke op om.

Som Lars Løkke Rasmussen rigtigt sagde, så er det en fordel, at man først og fremmest forhandler internt, inden man går ud og forhandler med Dansk Folkeparti.”