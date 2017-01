Medierne tager kvælertag på psykisk syge

Medierne har et ansvar for befolkningens syn på psykisk syge. I stedet for overskrifter som "Skizofren begår drab" har vi brug for, at succeshistorierne kommer frem i lyset, skriver Maria Liv Kjærgaard, der selv har diagnosen paranoid skizofreni

Medierne har en betydelig rolle, når psykisk syge gang på gang bliver negativt fremstillet i sensationshistorier. Vi husker alle overskrifterne som ”Skizofren begår drab” og ”psykisk syge begår kriminalitet” i nyhederne på flow-tv.



Samtidig bliver jeg så indigneret over at "skizofren" bliver brugt, af ellers intelligente mennesker, som et negativt beskrivende ord. Det er nedladende og uetisk, at man bruger en så svært stigmatiseret psykisk lidelse som adjektiv. I stedet har vi har brug for, at der bliver fortalt succeshistorierne i bedste sendetid og på landets avisforsider om angstramte Anders, der besteg Himalayabjergene og skizofrene Signe, som blev direktør i en voksende erhvervsvirksomhed. Historier som disse kan skabe håb for mennesker i som er i deres livs krise, og bevise at man kan komme ud på den anden side, måske endnu stærkere end før.



Lad os sammen bruge tid på at skabe et positivt billede af psykisk sårbare mennesker, nu hvor de danske medier ikke kan. Maria Liv Kjærgaard, Frederikssundsvej 227, Brønshøj