Jytte Hilden til læsermøde om depression: Vi kan godt klare at klare hinanden

Op mod hver femte dansker får en depression. På læsermøde om depression lød der opfordring til at vise omsorg for den syge, selv om den syge ikke lader til at kunne tage imod

Jytte Hilden boede på kollegium, da hun fik sin første depression. Som en venlig opmærksomhed gav en mandlig beboer på kollegiet hende en buket blomster. Hun sagde ikke tak, og tynget af sygdommen fik hun aldrig sat blomsterne i vand, men da hun nogle måneder senere var gennem depressionen, takkede hun manden. Han reagerede med overraskelse, for han havde set, at der ikke var nogen reaktion, da han gav hende blomsterne. Forhenværende minister, forfatter Jytte Hilden genfortalte episoden, da Kristeligt Dagblads redaktion i torsdags var ramme om et læserarrangement med overskriften ”Når livet går i sort”. De seneste uger har man i avisen kunnet læse flere artikler om depression. Læs også: Jytte Hilden efter tre depressioner: Jeg frygter ikke de sorte huller Flere af kilderne fra spalterne medvirkede ved arrangementet, hvor et gennemgående tema var, hvordan man bedst er pårørende til et menneske med en depression. Jytte Hilden rundede fortællingen med blomsterne af med følgende opfordring:



”Ring, send et postkort. Langt inde i sjælden registerer man, at der er nogen, som ser én.” For ni år siden fik socialrådgiver Ruth Legarths ægtefælle, Peter V. Legarth, en svær depression.