Kropspres og kvindeidoler: Fem piger fortæller om det bedste og værste ved at være pige

Emma Holten kæmper for pigers frigørelse, og Beyoncé viser, at selv kendte kvinder kan have former. I anledningen af pigernes internationale dag har Kristeligt Dagblad spurgt fem piger, hvem de ser op til, og hvad der er det bedste og værste ved at være pige

Agnes Geckler Friborg er 13 år og går i 7. klasse i København.



"Jeg føler nogle gange, at piger kan være mere åbne over for hinanden. Man kan få et meget tæt fællesskab og komme rigtig tæt på hinanden som piger. Til gengæld er der også meget pigefnidder.

Især i den her alder kan små ting hurtigt udvikle sig til noget større. "



"Mit kvindeidol er Rosa Parks. Både fordi hun var en stærk kvinde, og fordi hun kæmpede for mørkes rettigheder."

Josephine Busk Kaalund er 18 år og går i 3.g i Odense.



"Jeg har en idé om, at piger nogle gange er bedre til at have nære venskaber og snakke sammen. Som pige kan man komme meget tættere på hinanden. Det værste ved at være pige er diskrimination. Selv i Danmark synes jeg godt, man kan mærke det nogle gange. For eksempel i klassesammenhæng, når nogen mener, at ens holdning ikke er legitim, fordi man er en pige. Eller hvis folk snakker grimt om piger, fordi de har en tøjstil, som nogen anser for at være seksualiserende. Jeg ser op til Emma Holten, fordi hun er fortaler for, at piger har ret til at være frigjorte. Hun vendte alt det frygtelige, der skete for hende, til noget positivt og brugte det til at kæmpe for andre piger."

Frederikke Hulbæk er 15 år, fra Næstved og går i 9. klasse.



"Mit kvindelige idol er Beyoncé, fordi hun viser, at det er okay at have former, også selvom hun er kendt. Jeg synes, der er mange kendte, som kun går op i at være pæne og tynde. Det bedste ved at være pige, synes jeg, er, at man kan være feminin. Man kan gøre mere ud af sig selv end drenge, for eksempel når man går i byen med kjole og stiletter. Det værste er nok at have menstruation."

Anna Vorting er 16 år og går i 10. klasse i Værløse.



"Det bedste ved at være pige i Danmark er, at man kan udrette, hvad man vil med sit liv, uden at møde de udfordringer man møder som pige i andre lande. Det er fedt, at jeg kan skrive, poste, gøre og sige, hvad jeg har lyst til. Det værste er, at man kan blive set ned på, kun fordi man er en pige. Da jeg startede til fodbold, sagde min far, 'fodbold er en drengesport, Anna.' Det overraskede mig, fordi min far ellers på ingen måde er diskriminerende. Selvom det ikke sker så ofte, er det noget, jeg nogle gange tænker over. Mit kvindelige idol er Natasja (afdød dansk rapper og sanger, red.) Jeg synes, hun var en sej og stærk person og rollemodel."

Caroline Sander Lehnert er 16 år, bor i Ballerup og går i 10. klasse.

"Jeg synes, det er fedt, at vi - til forskel fra tidligere - som piger kan leve, som vi har lyst til og have de holdninger, vi har. Jeg har mange holdninger til mange ting – for eksempel kønsroller og den måde, vi taler om og til hinanden. Det værste ved at være pige er, at man nogle gange kan blive udstillet som om, man gør noget forkert, for eksempel i forbindelse med seksuelle ting, og at man går mere op i, at kvinder skal have et perfekt udseende. Jeg ser op til min storesøster, fordi hun er nået rigtig langt med sit liv, selvom hun har været igennem nogle svære ting."