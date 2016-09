Første skoledag: Wellington, Mazkin og Muhammad drømmer om universitetet

Mazkin Ali er flygtet fra Syrien til Danmark og drømmer nu om at starte forfra på universitetet. Hun er derfor begyndt på et gymnasialt forløb, der giver indvandrere og flygtninge mulighed for at nærme sig universitetsdrømmen

Røde og blå balloner flagrer i vinden på Hvidovre Gymnasium. Det er første skoledag, og forventningen blander sig med cigaretrøgen uden for gymnasiets vinduer.



I lokalet ’Landskabet’ sidder en broget flok af mørkhårede, lyshårede og folk med tørklæder. De studerende, der er alt mellem tyve og fyrre år, har forventningsfulde blikke og øjne, der flakker nervøst.

Det er deres første skoledag, men de 73 nye studerende i lokalet bærer på andet end penalhuse og bøger. De er flygtninge og indvandrere, og med sig i bagagen har de historier om flugt, livsomvæltende rejser til deres ægtefæller i Danmark og håb om at skabe sig en ny, bedre fremtid.

En af dem er den 28-årige kurdiske flygtning Mazkin Ali fra Syrien. Hun har tidligere arbejdet som engelsklærer og tolk, men borgerkrigen i Syrien satte en stopper for hendes arbejde. Hun rejste derfor for to år siden til Danmark for at blive familiesammenført med sin mand, som var flygtet hertil flere år tidligere.



Hun har en bachelor i engelsk litteratur fra Syrien, og selvom den ikke uden videre kan bruges i Danmark, drømmer hun om, at uddannelsen engang skal lede til en dansk kandidatuddannelse.



”Jeg er glad for alting i Danmark, men er stadig meget bekymret over, hvad der sker i Syrien. I Danmark har jeg afsluttet sprogskolen og er startet på GIF. Det er et rigtig godt skridt videre for mig, og jeg glæder mig helt vildt, især til at tage dansk på A-niveau,” siger hun på næsten formfuldendt dansk.

En anden af de 73 nye på skolebænken er Muhammad Yaseen. Han er 27 år, politisk flygtning fra den pakistanske provins Baluchistan og endnu usikker på, hvad GIF skal føre til.



”Måske skulle jeg blive journalist,” siger han og smiler.



”På universitetet i Baluchistan studerede jeg politisk videnskab og historie og var politisk aktivist. GIF er vejen til, at jeg kan videreuddanne mig i Danmark. Gerne noget relateret til politik og mennesker,” siger han.

Også Wellington Toapanta har glædet sig til at komme tilbage på skolebænken. Han er 28 år og fra Equador, hvor han mødte sin danske kone i hovedstaden Quito.



Selvom han er uddannet tandlæge, har han, siden han kom til Danmark sammen med sin danske kone, arbejdet som alt fra opvasker til frugtpakker. Men han håber at kunne bytte opvaskebørster ud med en tandlægetang:

”Det er okay at være højtuddannet frugtpakker og opvasker, men jeg drømmer om at kunne starte på Københavns Universitet og blive færdig med min kandidat, så jeg kan arbejde som tandlæge i Danmark. Det er mit mål nu,” siger han.

Det forløb, som Mazkin, Muhammad og Wellington er startet på, varer et år og er målrettet flersprogede elever, som har en uddannelse fra deres hjemland, der mindst svarer til en dansk studentereksamen, men som ikke uden videre giver adgang til en videregående uddannelse.



Det er et forløb, hvor de studerende er enormt motiverede, få falder fra og mange fortsætter direkte fra gymnasiet til en videregående uddannelse, fortæller Kirsten Jensen, rektor for Hvidovre Gymnasium.



”De studerende er ekstremt målrettede,” siger hun.

Da forløbet blev oprettet i 1980’erne, var det næsten udelukkende henvendt til flygtninge fra Iran og Irak efter den iranske revolution og Iran-Irak-krigen. I dag har Hvidovre Gymnasium GIF-studerende med 36 forskellige nationaliteter.



”I dag er de studerende også hjembragte ægtefæller, hvilket vi ikke så i 1980’erne. Det er noget, der er kommet til gradvist som et resultat af globaliseringen,” siger Kirsten Jensen.



Tilbage i klasselokalet råber studievejlederen de nye elevers navne op.



1.f sætter skoleåret i gang med første time i kemi, og Mazkin, Wellington og Muhammad er et skridt nærmere drømmen om at gå på et dansk universitet.