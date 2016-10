Biskop i åbningstale: Ængstelse for religion er berettiget, men farlig

Ved Folketingets åbningsgudstjeneste i dag talte Ribe-biskop Elof Westergaard ind i debatten om mistænkeliggørelse af troende. Det viser, hvordan folkekirken i stigende grad ser sig som beskytter af religion som helhed, siger ekspert

Det er efterhånden blevet rutine, at prædikanten benytter Folketingets åbningsgudstjeneste til at levere en lille stikpille til de forsamlede politikere.



Det var også tilfældet i dag, da Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, stod på prædikestolen i Christiansborg Slotskirke. Her benyttede biskoppen lejligheden til at advare imod politikernes pres på religiøse aktører:



"Jeg tænker først og fremmest på den stigende mistænkeliggørelse, der finder sted af det religiøse sprog og det religiøse fællesskab og liv. Ængstelsen for totalitære og religiøse ideologier er berettiget, men det må ikke få os til at mindske vores lovprisning og tak til Gud som nu i dag ved gudstjenesten her. Vi skal ikke slippe det menneskeværd, som udspringer af, at Gud har givet os livet. Det er godt og vigtigt at forme lovgivningen, så den beskytter mod ondskab og eksklusion, men det er samtidigt vigtigt at holde fast i, at der er andet og mere at sige om vores liv og fællesskab med hinanden end det, de menneskeskabte love foreskriver, og det selv i nok så demokratisk et samfund som det danske," sagde Elof Westergaard blandt andet fra prædikestolen.

Ifølge lektor Marie