Her er 6 nye bøger om at blive og være mor

En klassiker indenfor mor-litteratur, Dea Trier Mørchs ”Vinterbørn” fylder 40 i år. Her er seks nye bøger, der handler om det samme

Karolina Ramqvist: "Den hvide by", Tiderne Skifter 2016

Den svenske forfatter Karolina Ramqvists bog handler om kvinden Karin, der er alene med et lille barn, Dream, som hun har med den kriminelle John.



Bogen indeholder detaljerede ammeskildringer og nærstudier af det lille barn, der suger sig fast til moderens livgivende bryst.

”Dream lod til at nyde den kropsvarme mælk på en måde, hun ikke selv vidste af, at hun nogensinde havde nydt noget som helst,” indledes én af bogens ammescener.

Maja Lucas: "Mor", C&K 2016

Knaldhård lille roman, der især handler om det grænseoverskridende og frihedsberøvende ved at blive mor.



Beskriver ubehaget under graviditeten og det, at man som kvinde også mister noget af ejerskabet over sin krop, når man føder et barn.



Kirsten Thorup: "Erindring om kærligheden", Gyldendal 2016

Roman om et kompliceret mor-datter-forhold. Moderen Tara er noget flyvsk og datteren Siri fjernes flere gange fra hjemmet som helt lille.



Senere i livet præges deres forhold af både skyld og bebrejdelse, men også uforløst kærlighed.



»Du var ikke én, man kunne stole på,« siger Siri blandt andet til sin mor.



Kamilla Hega Holst: "På træk", Gyldendal 2015

Roman om det uperfekte, der gemmer sig bag den perfekte facade hos moderen i en nutidig (dysfunktionel) børnefamilie i den øvre middelklasse.



Behandler det, at livet med børn ikke er en dans på roser, og at både egne normer og samfundets forventninger i dag påvirker det at være mor.

Katrine Grünfeld: "Stormskader", Gyldendal 2015

Handler om en mor, der forlader sin familie for at gå i hundene. Følelsesmæssigt frigjort roman om den ultimative konsekvens af at føle sig forkert ’castet’ som mor. Og om at få lov at være den uperfekte mor, man nu engang er.

Hanne Højgaard Viemose: "Mado", Basilisk 2015

I den viltre roman ”Mado” af Hanne Højgaard Viemose er der blandt andet denne passage.



”Hvis jeg skulle sige noget helt ærligt om det at være mor, så er det nogle gange sådan her:



Jeg tænker på at tage mine bryster og stikke af, så ville drengene tørre ud, svinde ind som skrumpehoveder, jeg kunne komme og hente og hænge i mit bælte eller stille på skrivebordet som trofæer eller: Jeg tænker på at lægge brysterne på køkkenbordet med en seddel: Tag selv mælk, jeg kommer måske tilbage. Mor”.