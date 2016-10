Troende eller ej – når far dør, gør det ondt

RIGSHOSPITALET. 24. juni 2013. Evas far er blevet opereret for anden gang. Første gang på grund af en kræftknude i bugspytkirtlen. Denne gang fordi han fik blodforgiftning af det første indgreb. Eva besøger sin far, som fylder hospitalsstuen med latter og oser af energi. Alt lader til at være, som det skal. Hun cykler fra hospitalet videre mod Zahles Lærerseminarium, hvor hun studerer, men stopper på vejen ved en cykelhandler. Her får hun et opkald fra et privat nummer, og der bliver indtalt en talebesked. Hun har travlt. Men noget i hende siger, at hun skal aflytte telefonsvareren. Det er fra hospitalet. Evas far har fået det akut dårligt, og hun skal tilbage straks.

”Jeg træder ind på Rigshospitalet og kan straks mærke, at noget er galt. Så møder jeg min kæreste, som spørger mig, hvad der sker. ’Han er død,’ udbryder jeg. Jeg kan mærke, at han er død. Han er her ikke mere.”

Eva løber op til stuen, hvor hendes far lå kort forinden, men bliver i stedet mødt af sygeplejesker, som fører hende ind i et andet rum. Evas far er afgået ved døden, fortæller de.