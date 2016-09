Hvordan er det at leve sammen med et menneske, der snart skal dø?

Siden sagde han, at han ikke havde mere at tilføje. Døden kom, som den nu gjorde. Han fortsatte dog samtalen med sig selv og fyldte dagbogssiderne frem til få dage inden sin død. Den sidste og ensomme del af hans rejse var nødt til kun at foregå her.

Det er også derfor – fordi ensomheden kom bag på hende – at Puk gerne vil fortælle sin og Roberts historie. For måske behøver det ikke at være sådan for andre. Måske kan nogen lære af deres erfaringer med at gå døden i møde – sammen og hver for sig.

”I dag kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan vores forløb havde været, hvis der ikke fandtes scanninger,” siger hun. ”Eller hvis vi havde fravalgt dem. Så var vores tid sammen blevet kortere, for svulsten voksede som et foster og havde slået ham ihjel langt hurtigere uden behandlingen. På den anden side ville Robert ikke have haft visheden om sin snarlige død, og det var det, der ændrede ham. Det ændrede os, for pludselig blev det, vi havde sammen, tosomhed på et knivsæg. Vi har altid taget alle opgør lige på, vi har sloges og sagt hårde ting til hinanden, men altid kommet styrket ud af det. Det var sådan, vi fungerede, men det forsvandt med svulsten. Intet måtte kamme over, alt skulle nydes. Mørket holdt vi for os selv, og måske var det en fejl. Måske kunne det bare ikke være anderledes.”