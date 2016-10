Vil du højskolegifte dig med mig?

”Højskolebrylluppet” har rødder i gamle traditioner, men er et nyt fænomen på flere af landets højskoler. På Rødding Højskole danner højskolebrylluppet rammen om en samtale om et af livets store spørgsmål

En bryllupskage og en præst. En rødmende brud, som skrider ned gennem tilskuerrækkerne iklædt brudekjole. Det ser ægte ud, men tættere på er forloverne iført solbriller, præstekjolen er mest bare en knælang kjole, og gommen er i virkeligheden homoseksuel.



Anne Sofie Nissen og Thor Johansson blev i juni gift på Krogerup Højskole - men i højskoleforstand, frem for i kirken. ”Højskolebryllupper” vinder indpas på mange af landets højskoler, hvor der hver årgang afholdes et bryllup mellem to af højskolens elever. Ikke i juridisk, men i symbolsk forstand.

Traditionen er ældgammel, men fænomenet nyt. Testrup Højskole afholder hvert år et stort anlagt rollespilsbryllup, mens Vallekilde Højskole de seneste fem-seks år har lånt den lokale kirke og præstekjole til formålet. På Rødding Højskole dannede et højskolebryllup for første gang i år rammen om en debat om brylluppet og ægteskabet, fortæller forstander Mads Rykind-Eriksen.



Højskolebrylluppet rammer ind i hjertekulen af elevernes forkærlighed for rollespil, men kan også danne udgangspunkt for en debat om ægteskabet. Et spørgsmål, der virkelig optager højskoleeleverne.



I fællesskab med den lokale frimenighedskirke og præst arrangerede Røddinge Højskole et bryllup, hvor gommen friede til bruden, brudeparret blev viet, der blev kastet ris, drukket cider – og bryllupsfesten så gik tilbage i kirken for at diskutere, hvad de egentlig havde været vidne til. Hvorfor til- eller fravælger folk at blive gift? Hvorfor blive gift i kirken? Hvad vil det sige at binde sig i et moderne samfund, hvor kernefamilien og længerevarende parforhold er under pres?

”I øjeblikket var det en fiktiv, opdigtet situation, men den pegede samtidig ind i nogle overvejelser, som eleverne står midt i. Blandt andet om, hvad den form for tilknytning til et andet menneske betyder: Er ægteskabet et afkald på sin frihed, eller kan friheden føles stærkere, jo tættere man binder sig?” siger forstander Mads Rykind-Eriksen.



Halvanden måned efter højskolebrylluppet afholdt skolen en højskolebegravelse i kirken med kiste, rustvogn, taler og en diskussion om, hvad det vil sige, at livet er endeligt. Højskolen udgør et rum, hvor eleverne kan udforske og udfordre den form for eksistentielle spørgsmål, som livet uden for højskolens mure nødvendigvis vil stille dem, siger Mads Rykind-Eriksen.



”En af vores fornemste opgaver på højskolerne er at kaste lys over livet og konfrontere dem med grundlæggende spørgsmål, som jo dybest set handler om, ’hvem er jeg, hvem er vi, og hvad er vi rundet af?’ Det kunne jo være den her kristne tradition med det hvide slør og præstekjolen,” siger Mads Rykind-Eriksen.

Der er stor forskel på, hvor forankret i virkeligheden, højskolebryllupperne er. Nogle højskoler afholder en storslået fest med fotografering, festmiddag, bryllupskage og brudevals, mens højskolebrylluppet på andre højskoler er udformet som et skuespil, hvor eleverne tildeles roller som den irriterende svigermor, den jaloux ekskæreste og den drikfældige onkel.



For nogen kan højskolebrylluppet være en måde at forsegle et kæresteforhold i tid, selvom det er et symbolsk, ikke-bindende ægteskab. For Thor Johansson og Anne Sofie Nissen, der i juni blev højskolegift på Krogerup Højskole, var det i højere grad en fejring af årgangens fællesskab, fortæller 26-årige Thor Johansson.

”Det var en smuk, solrig dag og et bryllup, der virkelig føltes skræmmende ægte. Det er en ret fantastisk tradition, ikke mindst fordi det skete alene på elevernes initiativ, og alle var involverede på hver deres måde,” siger han.



Siden deres bryllup har højskoleægteparret Thor Johansson og Anne Sofie Nissen boet 1656 kilometer fra hinanden. Thor Johansson i Island og hans højskolehustru Anne Sofie Nissen i København. Men skal Thor Johansson gøre status, lever ægteskabet stadig i bedste velgående.





”Vi har skrevet sammen over Facebook, og jeg har begravet mig selv i arbejde. Det er et ret succesfuldt ægteskab set i forhold til, at jeg er homoseksuel,” siger han.