Tiden er kristen

Selvom religioner på tværs af hinanden opfatter tid forskelligt, er det alligevel den kristne tidsopfattelse, der er blevet den mest udbredte

Inden længe rinder året ud, og 2017 begynder. Tidsregningen er endnu et spor efter kristendommen, for som de fleste ved, markerer årstallet det antal år, som er gået siden Kristi fødsel.



Det betyder dog ikke, at man begyndte tidsregningen præcis på fødselsdagen. Tidsregningen blev nemlig først opfundet 525 år senere, fortæller lektor Søren Holst fra Københavns Universitets teologiske fakultet.



”Paven i Rom gav på det tidspunkt en opgave til munken Dionysius. Den talkyndige munk skulle udarbejde et system, som kunne fastlægge, hvornår påsken ville falde hvert år,” siger lektoren.



Opgaven blev stillet af den grund, at alle den kristne verdens tabeller for, hvornår det var påske, var ved at løbe ud.



”Så munken læste gamle overleveringer og begyndte at regne baglæns. Til sidst lykkedes det ham at finde frem til det år, hvor Jesus angiveligt blev født. I sin påskeoversigt besluttede Dionysius at nummerere årene fra Jesu fødsel og fremefter, og det er den metode, som siden er blevet global,” fortæller Søren Holst.





Selvom der gik mange år, før metoden slog igennem, blev Dionysius’ regnestykke en stor hjælp. Indtil da havde hver by nemlig haft sin egen tidsregning. I Rom og omegn havde man dog det fælles referencepunkt, at man regnede tiden ud efter byens grundlæggelse, som var år 753 før Kristus.



I takt med at kristendommen bredte sig over større og større dele af kloden, blev også metoden med at datere ud fra Kristi fødsel mere og mere udbredt. I dag er metoden den mest benyttede i verden.



Andre trosretninger regner dog tiden anderledes.



”Jøderne regner fra selve tidens begyndelse, altså fra det tidspunkt, hvor verden ifølge jødedommen blev skabt,” siger Søren Holst.



Heller ikke muslimerne praktiserer den kristne tidsregning. Den islamiske kalender følger Månens gang, hvilket vil sige, at måneden for muslimer begynder ved nymåne.



”Ulempen her er, at den muslimske kalender ikke passer med det astronomiske år, fordi året ifølge den muslimske kalender kun strækker sig over 354 dage,” forklarer Holst og peger på, at Ramadanen derfor falder forskelligt hvert år.



Et andet interessant aspekt af den kristne tidsregning er, at den brød med den tidsopfattelse, som havde præget den hellenistiske verden. Førhen opfattede vi således tiden som cirkulær. Årene gik i ring, og et nyt år indeholdt de samme elementer som det forgangne.



Selvom det samme kan siges om det kristne år med dets højtider og ritualer, bygger kristendommen alligevel på den opfattelse, at Messias nu var kommet i form af Jesus. Det betyder, at tiden er ved at nå sin ende, og gudsriget står os nær. Tiden er altså lineær og ikke cirkulær. Guds plan har som bekendt en begyndelse, altså skabelsen, og med dommedag en slutning.



Ligesom den hellenistiske tidsopfattelse er også den buddhistiske måde at regne tiden på cirkulær. Udviklinger og forandringer opfattes som cirkulære og tilbagevendende. Ikke fremadskridende og lineære. Buddhister regner også tiden efter Månen, og den største og universelle buddhistiske fest er eksempelvis Vesak-festen, hvor Buddhas fødsel fejres. Det er typisk i 5. eller 6. måne-måned. Det svarer til april eller maj.



I dag må langt de fleste verden over dog tilpasse sig den kristne måde at regne på, men som Søren Holst fortæller, behøver man ikke nødvendigvis tage den kristne tro til sig af den grund.



”Nu om dage er der mange, som siger ’efter vores tidsregning’ i stedet for ’efter Kristi fødsel’. Så på den måde lægger vi mere og mere den kristne baggrund bag os, selvom det er dér tidsopfattelsen stammer fra. I dag er det jo bare en måde at opfatte tiden på og har ikke i praksis noget med religion at gøre,” siger Søren Holst.