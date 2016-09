Dansk bibelskole underviser i dæmonuddrivelse

Københavnsk bibelskole har ifølge tidligere medlemer trænet en række omstridte præster fra blandt andet Faderhuset i social kontrol og dæmonuddrivelser

De omstridte ledere fra Faderhuset og Evangelist, som ifølge flere tidligere kirkegængere og ledere gav ordre på vegne af Gud og dermed muliggjorde både hjernevask og misbrug, har en ting til fælles. De er blevet trænet på Københavns Bibeltrænings Center KBC.



Det skriver Metroxpress, som har talt med fire tidligere elever på skolen. En af dem er Camilla Johnson, der også var en lederne i Faderhuset.



"Skoleskemaet bestod af fag som blodspagten, Guds syn på økonomi, guddommelig helbredelse og bønnens kraft. Folk råbte i tunger. Vi blev undervist i dæmonuddrivelse. Der var for eksempel sådan en tema-uge, hvor alle skulle oplyse, om de havde haft homoseksualitet i familien, andre religioner i nær familier eller andre ’slægts-dæmoner’, som det blev kaldt. Herefter blev alle – også børn - så udfriet for de dæmoner. Her stod folk og brækkede sig i spande."

Hun mener stedet har været med til at skabe de kontroversielle metoder fra Faderhuset og Evangelist.



"Det var her, vi lærte at adlyde gudsmanden. Den her skole er efter min mening her problemet stammer fra i Danmark. For når folk lærer blindt at adlyde en gudsmand, så gør man det muligt, at de her mange overgreb kunne finde sted," siger hun til Metroxpress.



Kulturforsker Ib Sørensen, der har lavet en ph.d. om netop forholdene i de nævnte frikirker, giver de tidligere KBC-elever ret i at det er fra KBC en del af problemet med social kontrol kommer fra.





"Det kan jeg bekræfte. KBC var jo et af de første steder, som tog den her herlighedsteologi til sig med gudsmænd, et verdensbillede og en dæmonologi, der minder om europæisk middelalder på hekseprocessernes tid. Eller om visse traditionelle afrikanske verdensbilleder/kosmologier. Så det har de ret i," siger han.

Dæmonologien kan være yderst problematisk.



"Det kan jo være en måde at udøve social kontrol på, idet individe,t der menes besat, må afskrive egne forståelser og meninger, da de altså åbenbart skyldes, at man er besat af en dæmon."



Han mener dog, problemet er meget større end KBC eller ekstreme enkelte cases.



"Det er dele af frikirke-danmark, der mangler at tage et opgør med de her ting på et fundamentalt niveau. For eksempel den måde man ser ledere og ledelse på og i det hele taget verdensbilledet og interne logikker, der muliggør radikalisering og ekstreme cases som dem, jeg har forsket i. Selvfølgelig skal man tage afstand, men man må altså også gribe i egen barm og indrømme, at man selv har en rem af huden."

Lederen af KBC, Jens Garnfeldt, bekræfter over for Metroxpress, at have trænet ledere fra både Evangelist og Faderhuset, men tager skarpt afstand fra deres metoder.



"Jeg mener, de kirkeledere har fordrejet mine ord og gået hjem og lavet deres egen lommeteologi for egen vindings skyld. Jeg vil ikke tage ansvar for at de misbruger mine ord. Men belært af det, så er der da begreb, jeg betoner mindre i dag end i 90’erne. Det er primært det her med ’Gudsmanden’."



Han bekræfter dog overfor metroxpress, at man stadig underviser i dæmonuddrivelser.