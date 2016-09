Steen Skovsgaard stopper som biskop

Biskop i Lolland-Falsters Stift, 63-årige Steen Skovsgaard, fratræder sin stilling og skal studere dommedag i kristendom og islam

Efter lidt over 10 år som biskop i Lolland-Falsters Stift har Steen Skovsgaard besluttet at fratræde sin stilling til næste år.



Det fremgår af en pressemeddelelse på stiftets hjemmeside.



Steen Skovsgaard har været biskop siden 2005 og udtaler om baggrunden for beslutningen, at han stadig er glad for sin arbejdsplads.

"Jeg er bestemt ikke træt af arbejdet, tværtimod. Det er et fantastisk job. Her sker så meget godt og positivt. Der er så mange - også nye - engagerede og dygtige præster og medarbejdere, og vi er inde i en kolossal udvikling på mange områder. Jeg har dog hele tiden vidst, at jeg ikke ville fortsætte med at være biskop, til jeg blev 70 år, og det er som bekendt vigtigt at stoppe, mens legen er god," siger den 63-årige afgående biskop i meddelelsen.



Steen Skovsgaard stopper pr. 1. august 2017 og skal bruge tiden til at dykke ned bøgerne på Aarhus Universitet, hvor han er optaget som ph.d.-studerende fra september 2017. Her skal han dygtiggøre sig yderligere i religion og lave et sammenlignende studie af de sidste tider som henholdsvis kristne og muslimer.

"Der har vist sig en unik mulighed, som jeg er utrolig spændt på og taknemlig for at kunne tage op. Her vil jeg få lejlighed til at studere et af de, efter min mening, helt store, brændende og forsømte spørgsmål, nemlig de sidste tider og dommedag i islam og kristendommen."

Steen Skovsgaard har i sin tid som sognepræst i Gellerup beskæftiget sig indgående med religionsmødet og skrevet flere bøger om islam og kristendom. Det er et emneområde, som han nu – med professor Peter Lodberg som hovedvejleder – vælger at genoptage og fordybe sig i.

Steen Skovsgaard siger om dette:



"Siden 2007, hvor jeg havde fornøjelsen af at sætte en mindre mediestorm i gang om 'de sidste tider' og dommedag, har jeg haft lyst til at studere dette emne mere indgående. Samtidig har jeg aldrig sluppet interessen for islam og religionsmødet. Det glæder jeg mig til at få tid til og mulighed for gennem dette studium, som er blevet tildelt som en retræteordning."





Biskoppens opsigelse betyder nu, at præster og menighedsråd har tid til at finde en afløser til Steen Skovsgaard.