Kampvalg til menighedsrådet i Ringkøbing: Vi skal have renset luften

Der kommer kampvalg om pladserne til det nye menighedsråd i Ringkøbing Sogn. Den omstridte sag om det nuværende menighedsråds køb og nedrivning af byens tidligere musikskole har fået kritikere til at gå sammen om én og muligvis flere nye lister

”Vi har haft en konflikt her i byen, og vi er derfor flere, der mener, at et valg til menighedsrådet vil være godt for at få luften renset. På den måde kan det kommende menighedsråd også føle, at det har sognets egentlige mandat bag sig.”



Sådan forklarede tidligere amtsdirektør og direktør i Region Midtjylland, Lars Hansson, ved et orienteringsmøde tirsdag aften, hvorfor han og en række af Ringkøbings borgere ikke ønsker aftale- eller fredsvalg til det kommende menighedsråd i byen.



De opstiller derfor en selvstændig grundtvigsk liste, så der med garanti bliver afholdt valg til menighedsrådet i november. For første gang i 12 år.



Som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, har en sag om opførelsen af et nyt kirke- og menighedshus i Ringkøbing ført til en ophedet debat i den vestjyske købstad. Det nuværende menighedsråd købte byens 115 år gamle musikskole med henblik på nedrivning, så der kunne opføres en ny, mere praktisk og tidssvarende indrettet bygning.



Men flere af byens borgere var imod denne beslutning. De ønskede derimod en renovering af den gamle skole og beskyldte blandt