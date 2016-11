Koblingen mellem politik og praksis er vigtig i klimadebatten

Klimaforhandlingerne i Marrakesh går i dag ind i anden uge. Folkekirkens Nødhjælps klimarådgiver er tilstede i Marokko, hvor idealer og praksis nu skal nærme sig hinanden

Afstanden mellem klimapolitik og klima i praksis kan virke stor. Ved FNs klimaforhandlinger taler diplomater i jakkesæt om indholdet af paragraffer og aftaler. Samtidigt står Folkekirkens Nødhjælps partnere midt i tørke i Malawi og knokler for at hjælpe lokale landmænd med at få mad til familien. Forskellen på opgaverne kan virke gigantisk, men egentlig bør diplomaterne og vores partnere være på det samme hold.

Klimaforhandlingerne i Marrakesh går i dag ind i anden uge. De kommende dage rykker ministre og politikere ind. Imens den første uge fokuserede på detaljer, regler og tekniske spørgsmål, kan vi nu forvente pæne ord og taler om at øge ambitionerne. Men talerne er nødt til at blive efterfulgt af konkrete handlinger. Nogle ministre vil fortælle, om hvordan de vil hjælpe ulandene med flere penge, imens andre vil præsentere nye og innovative løsninger.

Ministrenes taler, og forhandlingerne om et øget internationalt klimasamarbejde er vigtige, også for den fattige landmand i Malawi. På onsdag vil ministrene for eksempel tale om, hvordan de kan sikre, at der kommer flere penge til klimatilpasning. Det betyder større muligheder for, at landmanden kan få hjælp til at bygge diger, som beskytter mod oversvømmelse, eller brønde og pumper, der kan bruges under tørke.

Koblingen mellem politik og praksis er vigtig. Det er også en af grundene til, at Folkekirkens Nødhjælp og mange andre NGO’er er taget til klimatopmødet. I vores delegation har vi for eksempel partnere fra Indien og Uganda, lande hvor klimarelaterede katastrofer er ved at blive til hverdag. Tørke i Uganda tvinger hyrdefolk til at opgive tusind år gamle traditioner. Nogle flytter til større byer i landet. Andre prøver at tage til de rigere lande, som lande i EU, hvor udviklingen i mange år har bidraget til den globale opvarmning.

Vi vil minde politikerne om virkeligheden, om hvilke effekter udslip og klimaforandringer har for almindelige mennesker, hvilke løsninger som kan skabe en positiv udvikling, og hvordan aftalerne kan skabe resultater for både rige og fattige rundt om i verden.

Politik og praksis kan virke meget forskelligt. Men hvis de politiske rammer ikke bakker op om den konkrete omstilling, som alle lande nu skal igennem, så bliver det svært at se konkrete resultater i praksis.



Mattias Söderberg er senior advocacy advisor hos Folkekirkens Nødhjælp