Derfor har rekordmange meldt sig ud af folkekirken

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at et rekordstort antal danskere har meldt sig ud af folkekirken. De mange udmeldte kan forklares med den omdiskuterede kampagnen fra Ateistisk Selskab, som har opfordret danskere til at vende kirken ryggen, siger religionsekspert

Ateistisk Selskab har været med til at slå en negativ rekord for folkekirken, som kan få store økonomiske konsekvenser. Det vurderer lektor Brian Arly Jacobsen, med speciale i religion og politik på Københavns Universitet, efter, at Danmarks Statistik i dag har publiceret nye tal for udmeldelser af folkekirken.

I andet kvartal 2016 meldte 10300 danskere sig ud af folkekirken. Der er tale om det med højeste antal udmeldelser, siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tallene. Tilsvarende meldte 6348 danskere sig ud i andet kvartal 2012, da et nyt vielsesritual for homoseksuelle i folkekirken blev vedtaget. Ellers ligger antallet af udmeldelser typisk på mellem 2000 og 3000 for et gennemsnitligt kvartal.

”Efter Ateistisk Selskabs kampagne om at melde sig ud af folkekirken har det været ventet med et større antal udmeldelser, fordi det er blevet nemmere at melde sig ud. Fra tidligere diskussioner om folkekirken ved vi også, at det kan have en markant effekt på udmeldelsestallet, da det skubber til folk, der i forvejen overvejer at melde sig ud. Vi skal dog også huske, at der er tale om promiller i forhold til det samlede antal folkekirkemedlemmer,"” siger Brian Arly Jacobsen.

Han bemærker, dog at det markante antal udmeldelser på den lange bane kan få store økonomiske konsekvenser for folkekirken.

”Det betyder, at der er færre til at betale kirkeskat, og det vil selvfølgelig ramme folkekirken,” siger Brian Arly Jacobsen.

Udmeldelsestallet svinger i høj grad geografisk i Danmark. For eksempel er antallet af udmeldte i Københavns Stift firedoblet fra andet kvartal i 2015 til andet kvartal i 2016, og samme tendens tegner sig i Fyns Stift, Aarhus Stift, Helsingør Stift og Roskilde Stift.

”Det viser, at udmeldelser i høj grad er et storbyfænomen, som er centreret omkring de større universitetsbyer. Det flugter også med, at det typisk er unge mellem 20 og begyndelsen af 30’erne der melder sig ud. Anderledes ser det ud i Ribe Stift og Viborg Stift, hvor knap så mange melder sig ud,” siger Brian Arly Jacobsen og peger på, at antal af udmeldte i eksempelvis Ribe Stift er næsten tredodblet," siger Brian Arly Jacobsen