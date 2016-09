Sidste chance for at indstille et projekt til Initiativprisen!

Sidste års vinder af Initiativprisen var en flygtningecafé i Toftlund, og i år er pilgrimsvandring, motorvejsgudstjeneste og dialogkaffe blandt de indstillede initiativer. I dag er sidste chance for at få et projekt med i konkurrencen

Kender du til et godt, kirkeligt initiativ, der formidler kristendom på en ny måde, eller som viser, hvordan man kan omsætte kristendom i handling?



Så indsend dit forslag i dag, så det kan komme med i læsernes afstemning om, hvilke syv initiativer der skal gå videre til finalen om at blive kåret som Årets Kirkelige Initiativ.



I finalen er det et dommerpanel bestående af blandt andre generalsekretær for Danmission, Jørgen Skov Sørensen, og leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank, der skal beslutte hvilken af de syv finalister der vil modtage et gavekort på 25.000 kroner.



Du kan se hele dommerpanelet og læse mere om hvordan du instiller et projekt her.



Blandt de indkomne forslag er initiativer som Jacobskirkens Teenageband, Folkekirkens Familiestøtte, Gaurslund Sogns Sognefestival, Himmelske Dage og Özlem Cekic' dialogkaffe. Du kan læse mere om alle de indstillede initiativer her.



Kristeligt Dagblads Initiativpris har siden 2010 været en årligt tilbagevendende begivenhed, og i tidens løb er mange hundrede arrangementer blevet beskrevet i avisen.



Læs også: Flygtningecafé vinder Initiativpris

Sidste år vandt flygtningearbejdet i den sønderjyske sognekirke i Toftlund i Sønderjylland. Året før deltes prisen mellem folkekirkens sorggrupper og inddragelsen af ældre i konfirmationsarbejdet i Sankt Povls Kirke i Korsør. I 2013 gik udmærkelsen til kvinders indsats for andre kvinder i projektet Friends, i 2012 til kristendomskurser i Herstedvester Fængsel og i 2011 til Café Cadeau i København, som er et kirkeligt mødested for indvandrere. Det første år, i 2010, vandt CAR, et diakonalt projekt centreret om bilreparation.



Ikke alle er nye idéer, men alle er nyttige tiltag, som viser, hvordan man kan omsætte kristendom i handling. Og så er de alle kirkeligt arbejde, som kan overtages af andre sogne, uanset om de er små eller store.



Konkurrencen er læsernes mulighed for at præsentere hinanden for de spændende tiltag, som findes i både folkekirken og andre kirker. Man kan tilmelde emner med en mail til initiativ@kristendom.dk eller på adressen www.kristendom.dk/initiativprisen.