Den amerikanske sanger Bob Dylan modtager Nobels litteraturpris 2016. Det er netop blevet offentliggjort i Stockholm

Det er netop blevet offentliggjort af Det Svenske Akademi ved en pressekonference i Stockholm.



I motivationen for beslutningen siger komiteen, der står bag prisen, at Dylan hædres for at have skabt "nye poetiske udtryk inden for den store amerikanske sangtradition".

Bob Dylan er kendt for sin musik og anses for at være en levende legende og det måske største nulevende navn indenfor moderne rockmusik.



Dylan er født Robert Allen Zimmerman og nedstammer fra ukrainske og litauiske jøder. Han voksede op i en almindelig amerikansk kernefamilie i den lille, uanseelige nordstatsby Hibbing, Minnesota.



Dylan spillede i sin tidlige ungdom først rock'n'roll, men vendte hurtigt interessen mod enkelte sange fremført med guitar, mundharmonika og særegen raspende stemme. Inspirationen var den amerikanske folkemusik, ikke mindst den store amerikanske sangskriver Woody Guthrie.

Dylan viste sig hurtigt som en original med et helt særligt sangskrivertalent i en musikalske samtid præget af elguitar og langt hår. En original med en stor fremtid for sig.





”Når det kommer til stykket er han ikke en fremragende mundharmonika-spiller, ikke en fremragende guitarist og heller ikke en fremragende sanger. Han er bare en original," sagde pladeproduceren og talentspejderen John Hammond i et interview i 1968 som svar på, hvorfor han syv år tidligere havde tilbudt den kun 20-årig Dylan en pladekontrakt.

Siden har Bob Dylan i gennemsnit udgivet et nyt album hvert eneste år. I alt er hans plader solgt i mere end 125 millioner eksemplarer, og flere af hans album anerkendes bredt som nogle af den nyere musikhistories mest betydningsfulde.



Dylans store tekstunivers har gennem mange år været genstand for litteraturforskeres interesse, ligesom der herhjemme er afholdt Dylan-seminarer og lavet stribevis af tolkninger af hans tekster.



