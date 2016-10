Nobelprisvinderen Dario Fo er død

Den verdensberømte dramatiker og skuespiller Dario Fo er død. Samfundskritikeren og provokatøren blev 90 år

Den italienske dramatiker Dario Fo er død. Han blev 90 år gammel.



Det skriver nyhedsbureauet dpa ifølge Ritzau.



Den italienske avis Corriere della Sera oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at Dario Fo døde på et hospital i Milano, hvor han havde været indlagt i 12 dage på grund af lungeproblemer.

Dario Fo var både skuespiller, instruktør, skribent, forfatter, illustrator, maler, scenograf og aktivist.



Han fik sit første internationale gennembrud i Skandinavien i 1960'erne og anses for at være en af det moderne europæiske teaters betydeligste skikkelser. Fo er særlig kendt for sit politiske, samfundskritiske farceteater fra 1970'erne.



Dario Fo arbejdede ud fra den såkaldte commedia dell'arte-tradition og har skabt et folkeligt, politisk teater, der med grovkornet satire afslører hykleri og undertrykkelse. Han har især været efter den katolske kirke, politikere og kapitalistiske samfundsmekanismer.

En af Fos store og berømte forestillinger er monologen "Mistero Buffo", som han turnerede med i 30 år. Titlen er hentet fra den russiske digter og dramatiker Vladimir Mayakovskys revolutionære værk af samme navn, og teaterformen er hentet fra renæssancen og den autoritetskritiske gøglertrup-tradition.



I 1980 oplevede museumsdirektør Poul Erik Tøjner netop denne forestilling. som han i et interview med Kristeligt Dagblad kalder for "hjertegribende fantastisk".



"Det var så meget mere end en handling eller en fortælling. Det var krop, latter og kritik. Jeg blev totalt optaget af Dario Fo som person. Hans utrolige og let uformelige krop og store mund, hans overgivne, smittende power," fortæller direktøren for Louisiana.

Dario Fo har flere gange optrådt i Danmark, senest for et år siden til BogForum i Bella Center i København. Her var han aktuel med sin seneste roman om selveste Struensee med titlen "Der er en skør konge i Danmark".



"Jeg er en født historiefortæller", sagde han i et interview til Louisiana Channel.



Om Struensee, oplysningen og kong Frederik VIs Danmark, vi danskere har arvet, sagde Fo i et interview til dagbladet Politiken sidste år:



"I danskere er alt for beskedne! I er bange for at blive betragtet som en undtagelse i Europa. Men det var I, og det er I stadig".



Han var gift med sin samarbejdspartner, skuespilleren Franca Rame, i 50 år og frem til hendes død i 2013.

