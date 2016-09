De ihærdigste anstrengelser for Carl Nielsen

Teaterkoncerten ”Carl” er præget af hårdtpumpet energi og effektjageri med blod, balloner, lagkager og lys

Det var som at opleve Carl Nielsen gennem et kalejdoskop. Et spraglet, mangfoldigt og konstant skiftende billede af musikeren og mennesket, der står som Danmarks største komponist nogensinde, ledsaget af en række af hans melodier i stumper eller med samtlige vers og garneret med talrige gags og stunts.



Seks skuespillere og seks musikere realiserede ved københavnerpremieren på Østre Gasværks Teater det koncept, som det sidste efterår i 150-året for Carls fødsel var lykkedes teaterfolk i Kolding, Svendborg og Odense at stable på benene på Bramstrup Gods på Fyn – hvortil forestillingen for øvrigt vender tilbage de første 11 dage af september.

Læs også: Carl Nielsen bringer Danmark tættere på Rusland

Der indledes med et forceret og umotiveret latteranfald fra de medvirkende på den store scene. Musikken begynder heldigvis snart at spille med, men det skulle vise sig at være karakteristisk for det to timer lange show, at der blev grinet betydeligt mere af skuespillerne på scenen end blandt publikum, der til gengæld gang på gang fik lejlighed til at spærre øjnene op.

Indfaldene og udfaldene kom i en lind strøm og kredsede om de samme temaer og mønstre, omtrent som når man