Dronningen i ny bog: Indvandring har vist sig vanskeligere end forventet

I bogen ”De dybeste rødder” om Danmarks historie udtrykker dronning Margrethe en bekymring over kultursammenstød i Danmark og peger på kristendommens betydning. En personlig og klog analyse af vores fælles baggrund, siger Thomas Larsen, der har skrevet bogen

Når man tænker på, hvor meget der er sket bare i løbet af de seneste 75 år, ”kan det godt svimle lidt for en”, som dronning Margrethe sagde til sin 75 års fødselsdag.



Alligevel kaster Dronningen sig nu over hele landets historie i en ny bog, der udkommer på torsdag fra forlaget Gyldendal med titlen ”De dybeste rødder”.



Og rødderne tager Dronningen fat på i sine samtaler med bogens forfatter, Thomas Larsen, lige fra tiden omkring de første jægerfolk over kristendommens indtog i Danmark til Besættelsen og de kulturelle sammenstød, som globalisering og flygtningestrømme fører med sig i dag.



Det er enestående at få Dronningens syn på danmarkshistorien, fortæller forfatteren til Kristeligt Dagblad.

”Det er ikke en faghistorikers fortælling om Danmark. Det er Dronningens personlige greb om historien, der bliver lagt frem. Hun vælger skelsættende begivenheder, der har været med til at forme nationen,” siger Thomas Larsen, der blev meget imponeret over regentens omfattende historiske viden:



”Hun har stor historisk indsigt, hun har læst rigtig meget på historien og selv haft fingrene nede i mulden som arkæolog. Det er en viden, der spænder sig fra, at de første mennesker ankom til det område, der senere blev til Danmark, til nutiden og de udfordringer, vi kæmper med i dag, og som hun forholder sig meget direkte til. Hun var faktisk ikke forberedt på de spørgsmål og temaer, jeg dukkede op med til samtalerne. Der lå aldrig et stykke papir foran hende,” siger han.

Især de seneste årtiers indvandring til Danmark og det øgede pres på dansk kultur ligger Dronningen meget på sinde, fortæller Thomas Larsen.



”Det, der samler bogen, er en søgen efter, hvem vi er som folk, og hvad dansk identitet er. Jeg siger nok ikke for meget ved at hævde, at Dronningen kigger ud af sit vindue og er vidne til en tid med kæmpe forandringer, en tid, hvor mange mennesker føler, at de ikke kan finde fodfæste. En tid med en ekstremt polariseret debat, der også til tider er hadsk og fjendtlig," siger han og fortsætter:



"Der ønsker Dronningen at pege på de ting, der alligevel binder os sammen, og på de steder i historien, hvor det at stå sammen var særlig nødvendigt - som for eksempel efter nederlaget i 1864, hvor nationen var tæt på udslettelse, og befolkningen måtte samles om det, der var tilbage, og dermed sikrede en åndelig, kulturel og økonomisk genoprejsning.”

I bogen peger Dronningen blandt andet på kristendommen som et afgørende element i historien. I et kapitel om tro fortæller hun om sin teologiske og trosmæssige rejse samt indgående om kristendommens indflydelse på danskerne som folk. Det vil formentlig afføde en del debat, vurderer Thomas Larsen.



”Hun gør kraftigt opmærksom, at dem, der er kommet hertil uden den ballast og med baggrund i islam, gør klogt i at tage bestik af, hvilket land de er kommet til. Og det hænger nok sammen med, at hun hen over årene faktisk har flyttet vægten lidt i spørgsmålet om indvandring og integration,” siger Thomas Larsen.



Han mødte en regent, der var meget overrasket over, at spørgsmålet om indvandring har vist sig meget sværere at løse, end hun havde forestillet sig.

”Dronningen er meget bekymret over, hvorvidt integrationen vil lykkes. Det er kommet bag hende, hvor mange konflikter og spændinger, det har ført med sig. Men grundlæggende er hun optimist og overbevist om, at det kan og skal lykkes."



"Hun siger direkte i bogen, at der ikke er noget alternativ. Det er vigtigt at forstå, at hun af hele sit hjerte ønsker, at folk udefra, der kommer hertil, behandles ordentligt, og at danskerne skal hjælpe dem godt på vej. Og for at kunne gøre det, mener Dronningen, at det er nødvendigt at kende sin egen historie.”

Dronningen er i europæisk sammenhæng en ret enestående monark, der tør melde sig ind i nogle af de allermest betydningsfulde og følsomme debatter. Thomas Larsen, forfatter

På den måde er der ikke tale om en almindelig historiebog, hvis man stadig skulle være i tvivl. Man kan måske kalde det en personlig, debatterende danmarkshistorie, medgiver Thomas Larsen:



”Dronningen er i europæisk sammenhæng en ret enestående monark, der tør melde sig ind i nogle af de allermest betydningsfulde og følsomme debatter. Hun holder dem ikke på afstand, men går ind med omtanke og giver sit syn på, hvordan hun ser udfordringerne. Historien er ikke dødt stof for hende, men noget, vi bør lære af.



Hvad kan Dronningen bidrage med historisk set?



”Hvad enten man er royalist eller stålsat republikaner, så har Dronningen opnået en position, hvor alle lytter til hende. Men det er ikke en facitliste, og hun ønsker, at hendes bidrag udfordres,” siger Thomas Larsen, der også er imponeret over Dronningens viden om forsvars- og udenrigspolitik.



I bogen tager hun bestik af udviklingen i dansk og international politik, lige fra efterkrigstiden over den kolde krig til Danmarks engagement i det europæiske samarbejde, Berlinmurens fald, det kommunistiske sammenbrud og dansk deltagelse i krige på Balkan, i Afghanistan og Irak.

Hvordan Dronningen forholder sig til, at Danmark som småstat ikke længere forholder sig passivt til de store konflikter i verden, vil Thomas Larsen ikke løfte sløret for. Men samarbejdspolitikken under Besættelsen har ifølge ham betydet uendeligt meget for dronning Margrethe.



”Hun blev jo født, netop som tyskerne invaderede landet. Det har været med til at forme hende som menneske. De år har hun talt meget med sine forældre om, og de skammede sig over, at Danmark ikke var i stand til at forsvare sig. Det har præget hende og fastholdt hendes interesse for forsvars- og udenrigspolitik siden. Hun fortæller i bogen, at hun nøje har fulgt politikeres håndtering af og syn på eksempelvis den kolde krig og de trusler, der var dengang, og hun har siddet i en ubekvem position og reelt følt, at mange undervurderede truslerne i de tider.”



Mener hun, at det var rigtigt eller forkert samarbejde med nazisterne?



”Hendes holdning ligger tæt på hendes forældres, der så det som en meget sort periode for Danmark, samtidig med at hun godt ved, at det i situationen var omsonst at gøre modstand. Men hun har det som hendes mor dronning Ingrid havde det, at samarbejdspolitikken næsten var ubærlig. Da den sluttede, og modstandsbevægelsen for alvor viste tænder, kom Danmark ifølge Dronningen på den rigtige side af stregen. Det er der ikke tvivl om. Og at det lykkes at redde de danske jøder har sat sig dybe spor hos hende.”



