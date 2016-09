Ungdomsfilm kan være på vej ud af krisen

Alt for få går i biografen for at se ungdomsfilm, fordi der for ofte tænkes for smalt, mener ekspert. Instruktør Rasmus Heisterberg er aktuel med filmen ”I blodet”, som melder sig ind i en ny række af film, der tør udfordre genrens rammer

Hvordan opleves overgangen fra ung til voksen, fra frihed til ansvar? Det har mange film gennem årene forsøgt at skildre uden rigtigt at fange det publikum, det var tiltænkt.



Det afspejler også biograftallene de seneste syv år, hvor ungdomsfilm støttet af Det Danske Filminstitut i gennemsnit er blevet set af omkring 43.000 tilskuere. Til sammenligning er ungdomsfilm fra 1976 til 1981, hvor film som "Se min smukke navle" og "Kundskabens træ" blev sendt, blevet set af et gennemsnit på 264.000 tilskuere. Den folkelige opbakning til ungdomsfilmene er blevet mere end fem gange mindre siden 1970'erne.



I Det Danske Filminstitut har man oplevet en afmatning i den realistiske danske ungdomsfilmtradition i takt med, at ungdomsbegrebet er blevet sværere at afgrænse, og vilkårene omkring ungdomsfilmene har ændret sig, siger Claus Ladegaard, områdechef for Det Danske Filminstitut.



"Man må tænke begrebet og den livsverden, filmene skildrer, anderledes i dag, hvor ungdommen varer længere, og et bredere medieunivers åbner sig for de unge. Tiden er løbet fra den moralske fortælling og fortællingen om ungdommen som bestemt overgangsperiode, hvor man er 16, drikker, har sex og kommer op at skændes med sine forældre,” siger han.



Læs også: Søgen efter identitet

Den blødende ungdomsfilmgenre har brug for at tænke bredere, siger Anders Lysne, der er ph.d.-stipendiat i filmvidenskab ved Oslo Universitet og har forsket i skandinaviske ungdomsfilm. Biografaktuelle ”I blodet” er del af en række af film, der i stigende grad tør udfordre, hvad ungdomsfilm skal og kan rumme, siger han.



”’I blodet’ tør fortolke ungdomsfilmbegrebet bredere. Det at være ung er ikke længere begrænset til teenagealderen, og de problemstillinger, man oplever i tyverne, kan også være relevante for 16- eller 36-årige. Det er dér, genren kan lykkes, og dér, hvor den skærper blikket for målgruppen, uden samtidig at sige, at den ved, hvad der er bedst for unge,” siger han.



Anders Lysne trækker nyere film som ”Nordvest” (2013) og biografaktuelle ”I blodet” (2016) frem som eksempler på ungdomsfilm, der berører det universelle frem for det specifikt ungdomskulturelle.



Det er film, der finder fodfæste i skyggerne af Bille August og Niels Malmros’ indfølende tidsfortællinger om, hvad det ville sige at være ung. Ligesom 1970’ernes klassikere som ”Zappa” og ”Kundskabens træ” taler de "til" unge, frem for "ned til" dem.



”De er ikke først og fremmest ungdomsfilm, de er først og fremmest gode film med en større universel appel. Det er film, der fortæller noget om, hvordan det er at være et ungt menneske, hvor fortegnet er at være menneske, frem for at være ung,” siger Anders Lysne.



Læs også: Filmvitaminer til børnene

Rasmus Heisterberg står som manuskriptforfatter bag store filmsuccesser som ”Mænd der hader kvinder” og ”En kongelig affære”. ”I blodet” er hans debut som filminstruktør. Det er et sansemættet portræt af ungdommen set gennem blikket af hovedpersonen Simon, der glider ud og ind af rusen til festerne i København og sine drømme om Bolivia. Fra cigaretrøg, duggede neonlys og en pumpende bas til drømmen om en tåget flod i den bolivianske jungle.



”I blodet” følger Simon og hans venner over en sommer i København. De står på tærsklen til voksenlivet og skal træffe en beslutning om, hvorvidt de skal forlade bofællesskabet, rydde ud i de tomme flasker og gøre rejsen til Bolivia til virkelighed frem for alkoholhallucinationer.



”Ansvar er overvurderet,” hævder hovedpersonen Simon og hager sig selvdestruktivt fast i den ungdom, vennerne fra bofællesskabet er i gang med at forlade til fordel for designerkaffestel og konforme kæresteforhold.



Simon tapper løs af ungdommens nektar og det hospitalssprit, han stjæler fra medicinstudiet, mens byen og festlivets tomhed æder sig længere og længere ind på ham.



”I blodet” er en fortælling om spændingsfeltet mellem to frihedsbegreber, fortæller Rasmus Heisterberg. På den ene side Simons ansvarsløse liv, hvor han kan gøre, hvad han vil og tage ud og rejse i morgen.



På den anden side en frihed, som udhules i overgangen fra ung til voksen og transformeres til noget andet, som er knyttet til kendskabet til sig selv.



"I blodet" stiller et spørgsmål, der ikke er ungdomsspecifikt, men universelt: Er ansvar virkelig overvurderet, eller kan man risikere at fastholde sig selv i et fængsel af ansvarsfrihed?



”Ungdommen er en brydningstid. Det er der, konflikten brænder allermest, og man er mest rådvild, forvirret og fuld af modstridende følelser,” siger Rasmus Heisterberg.



”Selvom du er 45, kan du godt have lyst til at tage til Thailand på solskinsferie i morgen. Og hvad er det så, man længes efter? Det er det største eksistentielle spændingsfelt og en evig konflikt, som trækker sine spor videre, også når man ikke længere er 23. Hvordan formår vi at finde både dybde og spontanitet i vores liv?” siger han.



For instruktør Rasmus Heisterberg har målet været at lave en film, der fokuserede mindre på tidsbegrænsede ungdomstendenser og mere på en ungdom, der uafhængigt af tid svæver i et spændingsfelt mellem ansvar, frihed og identitetssøgning.



”Jeg ville lave et mere tidsløst og eksistentielt portræt. Jeg synes, filmskabere taber ved at prøve at regne ud, hvilken tendens, der ligger i at være ung i dag. Det har jeg navigeret udenom, for jeg synes ikke, det er karakteriserende ved de følelsesmæssige konflikter, der findes,” siger han.



Derfor er ”I blodet” også blottet for tendens og eksplicit morale. Tilbage er bare summen af en hel sommers fejltagelser og hovedpersonen Simons erkendelser: Af at ingen sommer varer evigt. At der findes en afgrund efter alle skridtene ud over kanten. Og at ikke alle drømme badet i hospitalssprit går i opfyldelse.