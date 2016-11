Nu skal danskerne stemme om værdier til Danmarkskanon

Andelstanken, hygge og den kristne kulturarv er nogle af de 20 samfundsværdier, som danskerne fra i dag og en uge frem kan stemme om. De 10, der får flest stemmer, ender i Bertel Haarders Danmarkskanon

For snart et år siden lancerede kulturminister Bertel Haarder (V) sin ide om endnu en kanon med de vigtigste danske værdier, der i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.



Ideen falder lige ind i en større offentlig debat om danskhed og har udviklet sig til et stort projekt gennem hele 2016. Kulturministeriets embedsmænd har brugt mange kræfter på at formidle projektet, indsamle forslag og arrangere kanontræf i hele landet, og nu indledes sidste fase i kanonprocessen.

2425 forslag fra danskerne blev sendt ind, heriblandt mere kuriøse som fiskefileter. Men Haarder vil denne gang ikke samle materielle værdier, men snarere traditioner og strømninger, som danskerne dermed kan blive husket på, og som nytilkomne kan lære at kende.



De seneste uger har seks kuratorer grovsorteret de mange bud til et antal, der nu er kogt ned til i alt 20.

De 20 forslag kan danskerne fra i dag og en uge frem stemme om, og de 10 danske værdier, der får flest stemmer ender i Haarders Danmarkskanon.



Blandt de kuraterede forslag er hygge, foreningsliv & frivillighed og medmenneskelighed. Kun et enkelt forslag handler om kristendommen, nemlig den kristne kulturarv. Haarder glæder sig over processen og ser frem til resultatet om en uge.



”Det har været interessant at læse de mange, varierede forslag fra danskerne. Og jeg glæder mig til at se, hvilke værdier danskerne vurderer som mest betydningsfulde for vores kultur, samfund og fremtid. Jeg vil på lige fod med alle andre gå på danmarkskanon.dk og stemme. Jeg vil stemme på mange af værdierne, da de hver på deres måde udtrykker, hvad vi er formet af og fælles om og gerne vil have med ind i fremtiden,” siger Bertel Haarder.





Du kan stemme om forslagene her.