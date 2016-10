Vikingespil om nordisk kampiver på taget af Moesgård Museum

Skuespillere skal sammen med 80 statister skabe søslag og sværdkampe i forestillingen ”Røde Orm” på taget af Moesgård Museum. Ole Thestrup, der spiller Harald Blåtand, genopfrisker historierne fra sin skoletid

Ole Thestrup gik kun i skole hveranden dag, men en af de ting han tydeligst husker fra sin tid i landsbyskolen i Koed på Djursland, er historierne om Harald Blåtand og Sven Tveskæg.



Nu står han selv overfor at skulle spille kongen, der indførte krisendommen i Danmark. Det sker i forestillingen ”Røde Orm”, der til sommer skal opføres på taget af Moesgård Museum, og tegner til at blive et af de helt store trækplastre under kulturhovedstadsåret i Aarhus 2017.

”Historierne var spændende for sådan en knejt som mig. Siden har jeg tænkt på, hvorfor de var spændende, og det er jo fordi, det er de forfædre, vi nedstammer fra. Jeg synes, det er ret fantastisk at få lov til at spille en af dem,” siger Ole Thestrup.

”Røde Orm” blev præsenteret ved et pressemøde på museet onsdag, og selvom tåge lagde et let slør over de ellers så smukke omgivelser, blev det tydeligt, at alle vikingesejl sættes til for at gøre den to en halv timer lange forestilling spektakulær.



15 skuespillere fra Det Kongelige Teater medvirker sammen med 80 statister. Og Frede Guldbrandsen, der iscenesætter forestillingen, lover os et kæmpe slag med sværd, søslag og masser af både hårdkogte vikinger og skønne møer.

Manuskriptet bygger på Frans Bengtssons roman fra begyndelsen af 1940’erne om den unge vikingehøvding Røde Orm, der hvirvles ind i vilde magtkampe.



Han når både at blive en af Harald Blåtands mest trofaste støtter og tronarvingen Sven Tveskægs værste fjende, når han satser alt for sin kærlighed til kongedatteren Ylva. Universet leder tankerne hen på episke dramaer som ”Ringenes Herre” og ”Game of Thrones”, og det er meningen, at forestillingen skal være for hele familien. Børn dog først fra 9-10 års alderen.

”Jeg kommer selv fra en lille landsby i Norge, hvor nabolandsbyen hadede os, og man kunne næsten lugte blod, hvis vi slog dem i fodbold. På samme måde kommer de store følelser i sving her, hvor det gælder magtkampe på kryds og tværs,” fortalte Frede Guldbrandsen med store armbevægelser på pressemødet. Han ser samtidig ”Røde Orm” som en konkretisering af det, han kalder, den nordiske tilpasningsevne.

”Harald Blåtand skiftede fra asatro til kristendom for at være sikker på at blive genfødt i himlen, og på samme måde må Røde Orm ofre sin tro for at få kongedatteren. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, og sådan var det altså også helt tilbage i vikingetiden,” sagde Frede Guldbrandsen.