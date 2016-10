Vikingeskibsmuseum opfordrer til at ophæve fredning for at bevare gamle skibe

Hvad stiller man op med en fredet bygning, som forfalder? Rapport viser, at vikingeskibshallen i Roskilde højst har 10 år tilbage at leve i, hvis bygningen ikke restaureres. Museet opfordrer nu til at ophæve fredningen af bygningen

I over 45 år har vikingeskibshallen udgjort et samlingspunkt for Vikingeskibsmuseet i Roskilde med en arkitektur, der sætter sejl på en vigtig del af Danmarks kulturhistorie.



Vikingeskibshallen er bygget som en overdådig betonmontre omkring de fem originale skibe. Det store vinduesparti sætter skibene i forbindelse med himlen og fjorden, hvor de blev fundet. Det er arkitektur i symbiose med de skibe, den er bygget for at beskytte.

Siden den blev bygget i 1969, har hallen været forfulgt af problemer. Vind og vejr har taget hårdt på bygningen. Vand siver ind. Konstruktionen holder ikke. Betonen krakelerer. Og for nogle år siden åd stormen Bodil sig ind på stålskelettet under bygningens tynde betonlag.



En rapport lavet af Teknologisk Institut tidligere i år viser, at vikingeskibshallen kun har 8-10 år tilbage at leve i, hvis bygningen ikke bliver restaureret. Men problemet er, at hallen i 1997 blev fredet.



"Hallen er som fredet bygning paradoksal," sagde arkitekt Erik Christian Sørensen om bygningen, før sin død i 2011. På en gang fredet og på samme tid i forfald.



Vikingeskibshallens skrøbelige tilstand har efterladt museet med en række spørgsmål. Hvad stiller man op med en fredet bygning, som ikke kan holde? Hvad gør man, når ingen kan eller vil påtage sig det økonomiske ansvar for at restaurere bygningen, fordi problemerne med konstruktionen tilsyneladende ikke kan løses?



For nogle uger siden kom svaret. Museet har opgivet troen på, at en gennemgående restaurering inden for rammerne af fredningen er mulig. De har derfor ansøgt om, at Slots- og Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn ophæver fredningen af vikingeskibshallen.

Det har været en svær, men nødvendig beslutning at tænke i nye løsninger for at redde de fem fredede skibe, der er en del af dansk kulturarv, siger Tinna Damgård-Sørensen, museumsdirektør for Vikingeskibsmuseet i Roskilde.



”Efter i rigtig mange år at have arbejdet målrettet på at finde løsninger, må vi nu indse, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at finansiere det. Tid er blevet et alvorligt problem, og det er ikke længere forsvarligt at blive ved med at sidde i denne gordiske knude. Bygningen som helhed har det så dårligt, at vi er nødt til at forsøge at skabe et nyt udgangspunkt for også at kunne bevare vikingeskibene fremover," siger hun.



Mange elementer i bygningen er meget problematiske, siger Henrik Terkelsen, arkitektonisk rådgiver for museet. Og det er langt mindre kompliceret at renovere bygningen, hvis den bliver affredet, end det er at lave løbende lappeløsninger på det betonskelet, der har sidste udløbsdato i 2026. Desværre vil det også betyde, at bygningen skifter karakter, siger han.



”Fredningen gør det både bekosteligt og besværligt at sætte bygningen i stand, men den kan restaureres. Hvis man affreder den, har man naturligvis friere tøjler til at lave nogle hensigtsmæssige løsninger,” siger han og understreger, at han håber, at det gamle rum vil bestå i sin nye ramme.



"Jeg synes, det er en fuldstændig vidunderlig bygning. Den har nogle oplevelseselementer og giver modspil til de gamle skibe, som er meget smukt. Det er et smerteligt tab for dansk arkitektur, hvis den ikke kan reddes med de arkitektoniske værdier, den har i dag," siger han.



Læs også: Vikingetogt i Sydgrønland skal bringe nyt om nordboerne

Sagen bliver behandlet den tredje november og resulterer den i en affredning, kan det udmønte sig i flere forskellige ting, siger museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen.



"Som udgangspunkt sætter vi ikke lighedstegn mellem affredning og nedrivning, men vi tænker, at vi må i gang med en proces, hvor vi arbejder med radikale løsninger på et radikalt problem," siger hun.



”Jeg forestiller mig, at vi er nødt til at lave en ny skal omkring skibene. Vi håber at kunne bevare det indre rum omkring skibene, hvor man oplever de fem skibe i samspil med fjorden og himlen. Hele det arkitektoniske udtryk, man forsøger at værne om med fredningen, er repræsenteret ved det rum.”