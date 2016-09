Ny teknologi giver unikt indblik i antikken

Israelsk rulle, der blev forvandlet til en kulklump i en brand for 1500 år siden, er nu identificeret som en vigtig bibelsk tekst. Udviklingen i metoden giver ekstraordinær indsigt i den antikke mentalitet, siger dansk forsker, der gjorde brug af metoden sidste år

Amerikanske forskere har ved hjælp af en banebrydende metode bestemt en brændt papyrusrulle fra den israelske by Ein Gedi til at være en tro kopi af Tredje Mosebog. Det er det mest antikke fund siden opdagelsen af Dødehavsrullerne.



Forskerne gjorde opdagelsen, da computerteknikere havde CT-scannet den sammenkrøllede kulklump i en meget høj opløsning og anvendt en software, der kunne rulle det forkullede papyrusdokument ud, så det var muligt at læse hele vers af hebraiske ord.

Metoden er før blevet brugt på sammenfoldede ruller, men udviklingen betyder, at det nu også er muligt at genskabe ødelagte eller sammenkrøllede tekster.



Det kan være et skridt på vejen til genskabelse af en hel række af antikke tekster i metal, papyrus og tekstiler, som gennem historien er blevet beskadiget, oplyser Melissa Terras, direktør for UCL Centre for Digital Humanities, som forsker i computervidenskab og humaniora, til den britiske avis The Guardian.



”Selvom metoden er speciel i dag, vil den her type teknologi blive mere og mere tilgængelig i fremtiden, og potentielt afsløre antikke biblioteker, som man troede var tabt for altid,” siger hun.

Udviklingen er et kvantespring og holder et stort potentiale for for eksempel bibelstudier, fordi det åbner muligheden for at finde andre versioner med andre ordlyde af bibelske tekster, siger Rubina Raja, centerleder og professor i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet, til Kristeligt Dagblad.



Hun brugte selv i samarbejde med kollegaer en lignende metode sidste år og udfoldede 17 linjers skrift en sølvamulet fra Jordan.



Læs også: Sådan blev Dødehavsrullerne fundet

Sølvamuletten viste en pseudoarabisk ”magisk” tekst, der skulle afværge ondskab. Den slags artefakter fortæller om alt fra, hvordan man håndterede sygdom til ugengældt kærlighed og giver et levende billede af mentalitet og følelser i antikken, som ellers ville være gået tabt, siger Rubina Raja.



De her tekster var ikke ment for offentligheden og fortæller os en helt anden historie, end den vi ser på indskrifter mejslet på bygninger eller tekster, der er skrevet for offentligheden. Det er et helt andet niveau i individets mentalitet, man kan komme ned i,” siger hun.



De hebraiske ord blev formentlig nedfældet på dokumentet omkring 300 år e.Kr. og blev forkullet i en brand omkring 300 år senere, der udraderede landsbyen. Ein Gedi-rullen blev oprindeligt fundet i 1970 i en synagoge i byen på den vestlige bred af Det Døde Hav, men var så skrøbelig og tæt på opløsning, at den i en årrække ikke blev rørt.



Men blandt andet ved at måle bly- eller metalindholdet i den farve, der er blevet brugt i bogstaverne, tonede hebraiske bogstaver frem i den forkullede rulle. Forskere identificerede teksten til at være identisk med Tredje Mosebog.

”På det tidspunkt var vi jublende glade. Ein Gedi-rullen er et bevis på, at det er muligt at genskabe hele tekster, frem for bare få bogstaver eller ord, fra ødelagt materiale. Uden computerteknologien ville En-Gedi-rullen og dens historiske værdi være forblevet ukendt,” siger forskningsleder Brent Seales til The Guardian.

VIDEO: Sådan "pakkede" forskerne rullen ud