Det betyder advent for mig

Skal adventstiden bruges på hygge rundt om adventskransen, juleforberedelser, eftertænksomhed eller julefrokoster? Læs her om fire kendte menneskers forhold til advent

Stine Bosse: Advent minder mig om, at vores livsbetingelser er forskellige

Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi får taget alt det stress ud af ligningen, når det handler om tiden frem mod jul. Jeg kan ikke holde ud at gå ind i et stormagasin i december. Jeg føler mig angrebet af alt det mærkelige glimmer og tingeltangel.



Advent er en mørk tid på vores del af kloden, og vi har brug for i den tid at samles og hygge os med hinanden i stedet for at stresse rundt efter alle de gaver.



I dag lever jeg et meget privilegeret liv, men da jeg var ung og under uddannelse, havde jeg to små børn og virkelig ikke ret mange penge. Et år op til advent havde jeg kun