Ny tv-julekalender vil tilbageerobre brødrene Grimms eventyr

Grimms eventyr danner ramme for dette års nye DR-julekalender ”Den anden verden.” For Grimm-universet rummer gode og grumme fortællinger om overgangen fra barndom til voksenliv, lyder det fra en af manuskriptforfatterne bag julekalenderen

Dværge, hekse og onde stedsøstre er blot tre af de mange eventyrlige ingredienser i DR 1’s nye tv-julekalender for familien. ”Den anden verden” hedder julekalenderen, som man kan glæde sig til at følge med i gennem december måned.



Her får de to 15-årige tvillingesøstre Sara og Anna på magisk vis adgang til en anden verden befolket af karakterer fra brødrene Grimms eventyr, og det usædvanlige møde med folkeeventyrene bliver også søstrenes første skridt ind i en ukendt og til tider farlig voksenverden.

Manuskriptforfatterne til ”Den anden verden” er makkerparret Nikolaj Scherfig og Bo Hr. Hansen, som også stod bag TV 2-julekalenderne ”Jesus & Josefine” fra 2003 samt ”Mikkel og Guldkortet” fra 2008. I instruktørstolen sidder Lars Kaalund.

I julekalenderen medvirker de to tvillingesøstre, spillet af Caroline Vedel og Fanny Leander Bornedal, i det lokale teaters opsætning af årets juleforestilling. Da Sara træder ind i den magiske eventyrverden, forelsker hun sig i en smuk prins spillet af Andreas Jessen og møder en ond dronning, syv små dværge og andre karakterer fra