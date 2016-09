Sofie kommer aldrig til at se ud som andre - og det har hun endelig accepteret

Mobning og hadefulde kommentarer har forfulgt Sofie Salles Lyng hele hendes unge liv. Som voksen har hun givet op over for de kropsidealer, hun aldrig har kunnet leve op til

Ude på dansegulvet står 13-årige Sofie Salles Lyng. Hun har glædet sig hele ugen til at komme på sodavandsdiskotek, og hun har det sjovt sammen med sin veninde, da en fremmed dreng prikker hende på skulderen. Hun vender sig om.



"Hvor er du altså bare grim," siger han.



Det kommer som et slag i maven.



"Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg?" tænker hun og viser så drengen sin strakte langemand, før hun forlader festen med tårer fossende ned ad kinderne.

I dag er Sofie Salles Lyng 26 år. Hun er født og opvokset i Aarhus, og hun har gennem hele sit unge liv fået ubehagelige kommentarer omkring sit udseende.



Som spæd fik hun kræft og blev behandlet med stærke stråler. Strålerne virkede mod kræften, men de betød, at Sofie Salles Lyngs kranie er blevet standset i sin udvikling. Hun har derfor et lille hoved, som er anderledes proportioneret end andres. Der er kort mellem hendes tindinger, hun har små tænder, og hendes øjne ligger dybt i ansigtet.



Kort sagt: Sofie Salles Lyng ser ikke "normal" ud.

Hun vidste faktisk ikke, at hun var anderledes. Det var først, da hun kom i skole, at Sofie Salles Lyng forstod det. Det lod de andre børn hende vide, når de mobbede hende og kaldte hende grim.



Da Sofie Salles Lyng blev teenager, oprettede hun som alle andre teenagere også en profil på det nu hedengangne sociale medie Arto.



"Der var en pige derinde, som blev ved med at være efter mig. Hun skrev til mig, at hele hendes klasse lige nu sad og grinede af mit profilbillede, fordi jeg var så grim."

Mobningen gjorde Sofie Salles Lyng mere end almindeligt bevidst om sit udseende. Hendes største ønske var ikke at stikke ud fra mængden - hun ville bare gerne være lige som alle de andre.



"Jeg havde det som om, at alle andre altid havde en fordel, fordi de ikke blev dømt på forhånd på grund af deres udseende. Og der var ikke nogen udvej for mig. Hvis man er for tyk, kan man begynde at dyrke motion, men det her kunne jeg ikke gør noget ved. Jeg følte mig fanget i min krop. Og jeg følte mig fanget i hele tiden at tænke på min krop," fortæller hun.

Kulminationen på en opvækst fuld af mobning, sygdom og sorg blev, at Sofie Salles Lyng for tre år siden blev indlagt på psykiatrisk afdeling med depression og angst.



Forud for indlæggelsen var hun begyndt at skade sig selv. Selv om hun nu var blevet voksen og havde mødt mange mennesker, som så andet end hendes anderledes udseende, så havde mobningen i barndommen sat sig fast. Og når de andre børn dengang havde behandlet hende dårligt, så måtte hun også gerne selv, tænkte hun.

Men mange psykologtimer gennem flere år har gjort en forskel for Sofie Salles Lyng.



"Jeg har det meget bedre mig selv nu, hvor jeg har fået lov til at have det skidt og har fået talt ud om det."



Samtidig har det været afgørende for hende at møde den mand, som hun nu har kendt i 10 år og sidste år blev gift med. En mand, som fra begyndelsen har holdt af hele hende, og som ufortrødent har mindet hende om, at hun er smuk, præcis som hun er.



Sofie Salles Lyng besluttede i august at teste sin overbevisning om, at hun nu også er god nok. Ville hun blive afvist af det digitale Danmark, hvis hun lagde et billede af sig selv på Facebook og fortalte sin historie helt ærligt, eller ville hendes usikkerhed blive gjort til skamme? Ville hun endnu engang blive kaldt grim, eller ville hun få at vide, at hun var god nok?



Svaret var overvældende. Opslaget er blevet delt af op mod 700 mennesker, mens det er nået ud til omkring 300.000 og har fået knap 10.000 likes.



"Jeg har fået ufatteligt mange kommentarer fra folk, som skriver, at jeg er smuk, som jeg er. En lille håndfuld mennesker har skrevet negative ting til mig, men til gengæld har jeg 10.000 mennesker i ryggen, som har liket mit opslag, og så betyder de negative kommentarer ingenting," fortæller Sofie Salles Lyng.



Allermest rørende for hende er det dog, at andre er blevet inspireret af hendes historie.



"Der var en mand, som skrev til mig, at han efter at have læst mit opslag havde sat sig ned sammen med sin datter og talt med hende om udseende og selvværd. Det er meningsfyldt for mig."



Se Sofie Salles Lyngs Facebook-opslag herunder:



I dag har Sofie Salles Lyng det bedre med sit udseende, end hun nogensinde har haft. Allermest, fordi hun er blevet fri til ikke hele tiden at være opmærksom på det.



"Jeg kan stadig blive usikker på mit udseende, og jeg ved, at jeg aldrig vil komme til at se ud som majoriteten, men jeg ved også, at der er vigtigere ting i livet end det."

Sofie Salles Lyng læser til social- og specialpædagog og drømmer om at arbejde med mennesker, der af den ene eller anden grund ikke passer ind i de kasser, hun oplever, at samfundet gerne vil putte dem ned i. I sin fritid holder hun foredrag om sin historie og er aktiv i EN AF OS-kampagnen, som arbejder på at afstigmatisere psykisk sygdom.



Hun prøver at tage afstand fra de kropsidealer, hun oplever i samfundet. Blandt andet derfor er hun glad for, at hun ikke har taget imod tilbuddet om en kosmetisk operation.



"Specielt i Vesten har vi nogle idealer, som påvirker unge mennesker på en voldsom måde: 'Se, hvor tynd den her model er, når vi retoucherer hende.' Det er enormt svært, når man som ung kvinde føler, at man skal leve op til sådan nogle umulige standarder. Jeg har givet op over for de standarder. På en positiv måde."