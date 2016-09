Svend Brinkmann skal forske i sorgens kultur

Et stort forskningsprojekt om sorgens betydning for den enkelte og kollektivet har netop modtaget 12,6 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond. I spidsen for projektet står professor Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er blevet kendt for sin stå-fast-principper og er aktuel med en bog om temaer som ansvar, kærlighed, tilgivelse og frihed.



Nu skal den debatskabende psykolog dykke ned i endnu et emne, mange har en mening om - nemlig sorgen.

Læs også: Brinkmann genopliver den romerske stoicisme

De kommende fem år skal Brinkmann stå i spidsen for det store forskningsprojekt "Sorgens kultur" og i samarbejde med syv kolleger fra Aalborg og Aarhus universiteter undersøge betydningen af døden for de efterladte.

Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.



Projektet har netop modtaget en bevilling på 12,6 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond og gennemføres på et tidspunkt, hvor sorg er på dagsordenen i den internationale sundhedsorganisation WHO.

Med forskningsprojekt et ”Sorgens kultur” skal forskerne se nærmere på de kulturelle rammer, som sorg udspiller sig inden for, herunder forestillinger om lykke og lidelse.



"At følge den diskussion er væsentlig i et moderne samfund, der søger at fjerne lidelsen fra tilværelsen," udtaler Svend Brinkmann, der arbejder på Aalborg Universitet, i meddelelsen.



"Man kan sige, at der findes nogle kulturelle forestillinger om kærlighed og død, lykke og lidelse, som danner baggrund for, hvordan vi forstår et fænomen som sorg," fortsætter han.



"Vi vil derfor gerne bruge sorg som en slags nøgle, der kan åbne op for diskussioner og videre undersøgelser af disse kulturelle baggrundsforestillinger, og hvordan de har ændret sig," siger Brinkmann.

Kompliceret sorg 220.000 danskere rammes hvert år af sorg. 10-15 procent ender i en tilstand af kompliceret sorg. Blandt børn og unge er tallet op til 20 procent. Kompliceret sorg opstår, når den første intense sorgfase ikke ophører efter cirka et halvt år. Viser sig blandt andet i form af vrede, åndenød, social isolation og nedsat koncentration. Kilde: Børn, Unge & Sorg



WHO forventes at føje kompliceret sorg til listen over psykiatriske lidelser i 2018. Det vil betyde, at sorg i højere grad kan betragtes som en sygdom, hvilket organisationer, der arbejder med sorgramte, længe har efterspurgt.

220.000 danskere rammes hvert år af sorg. 10-15 procent ender i en tilstand af kompliceret sorg. Kompliceret sorg opstår, når den første intense sorgfase ikke ophører efter cirka et halvt år.

Når der kan stilles en diagnose for kompliceret sorg, kan det give mennesker, som lider ekstraordinært efter et tab, muligheder for adgang til hjælp. Men, betones det i pressemeddelelsen, diagnosen rejser samtidig spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem sorg som et almindeligt menneskeligt fænomen og sorg som psykisk forstyrrelse.

Forskerne skal både undersøge sorgprocesser personligt og kollektivt. Det sidste kan eksempelvis være, når kongelige eller kendisser dør eller ved blomsternedlæggelse på ulykkessteder og mindesmærker.



Hvis du vil læse mere om sorg, kan du få adgang til Kristeligt Dagblads sorgpakke ved at klikke på linket neden for.