Når klienten har sin tro med på briksen

Tro kan have en afgørende betydning for et menneske i krise, men religiøsitet er traditionelt ikke blevet inddraget som en ressource i psykologisk og psykiatrisk behandling, mener fagfolk. De seneste 10-15 år ser det dog ud til, at det billede har ændret sig

Hvad giver mening i dit liv? Har du en tro eller livsanskuelse, som er vigtig for dig? Hvad betyder din tro for dig generelt, og når du har det svært?



De spørgsmål stiller psykologerne Aida Hougaard Andersen og Ole Rabjerg systematisk deres klienter. I disse år laver de nemlig et pilotprojekt i samarbejde med deres arbejdsplads, den kristne diakoniforening Agape, som går ud på at afdække, hvilken betydning det kan have for den psykologiske terapi at inddrage klienters potentielle trosliv, og hvordan man som psykolog bedst gør det. Projektet har man kunnet læse om i psykologernes fagmagasin, og det skal indtil videre løbe til slutningen af 2018.



Hvad psykologerne allerede ved fra deres undersøgelse, som foregår løbende og med samtykke fra klienterne, er, at trosliv har en betydning for religiøse mennesker i krise, forklarer Aida Hougaard Andersen:



”Det er tydeligt at se, at der er behov for, at vi som psykologer har et sprog for at tale om tro og eksistens. Og vi kan se, at det handler om at få et sprog for de emner, som ikke er bundet op på en specifik religion, men som kan rumme både kristendom, islam og andre religiøse anskuelser.”



Læs også: Psykologer og