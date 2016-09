Kritik af livestreaming: Løkke kan skærme sig mod ubehagelige spørgsmål

I aften livestreamer Lars Løkke Rasmussen (V) regeringens 2025-plan på Facebook. Det kan være en måde for ham at skærme sig mod kritiske spørgsmål, og det kan blive et demokratisk problem, siger journalist og mediekommentator Kurt Strand

Når regeringen offentliggør udspillet til 2025-planen og tager hul på de økonomiske forhandlinger, bliver det på Facebook frem for på et traditionelt pressemøde.



I aften klokken 20.00 præsenterer Lars Løkke Rasmussen (V) dele af regeringens 2025-plan i en livestreaming forud for morgendagens pressemøde. Det er bare et af en lang række af eksempler på, at politikere bruger sociale medier til at formidle deres politiske budskaber, og det betyder, at journalister er forment adgang til at stille kritiske spørgsmål.

Der er i sig selv ikke noget galt med, at en politiker benytter sig af en direkte kommunikationskanal til sine vælgere, når der også er et pressemøde i morgen, hvor planen bliver præsenteret. Men det kan blive et demokratisk problem, hvis Lars Løkke Rasmussen bruger det som et redskab til at skærme sig mod opfølgende spørgsmål, siger Kurt Strand, journalist, mediekommentator og vært på P1's mediemagasin "Mennesker og Medier".



”Der er den oplagte fordel i livestreamingen for Lars Løkke, at han får præsenteret sin plan uden irriterende kritiske spørgsmål i første omgang. Lige præcis med Lars Løkke har der tidligere været eksempler på perioder, hvor han har været utilgængelig for at svare på opfølgende spørgsmål,” siger Kurt Strand.

En opgørelse foretaget af Berlingske Research i efteråret 2012 viste, at 22 procent af citaterne fra Lars Løkke Rasmussen i traditionelle medier stammede fra Facebookopdateringer, hvor det ikke havde været muligt for medierne at stille opfølgende spørgsmål.



”Det begynder at ligne et demokratisk problem, hvis vi er ude i sådan et omfang, hvor en politiker på den måde gemmer sig bag sine opdateringer,” siger Kurt Strand.

Han peger på, at statsministerens livestreaming er del af en udvikling, hvor politikere i højere og højere grad bruger sociale medier som et middel til at skærme sig mod kritiske spørgsmål. Sociale medier har i dag overtaget partipressens rolle i politikernes direkte kommunikation med offentligheden, mener Tim Knudsen, politisk kommentator. I det danske system, hvor ministre presses hårdt fra medierne, er det en måde for politikerne at beskytte sig mod spørgsmål.



”Jeg forstår sådan set godt, at man vælger den kommunikationsform over for offentligheden, fordi man vil undgå de kritiske medier som mellemled. Partipressen er gået fløjten i dag, men man kan sige, at Facebook, Twitter og lignende medier er trådt i dens sted,” siger Tim Knudsen.





2025-planen kan livestreames klokken 20.00 på statsministerens Facebook. I morgen bliver planen fremlagt i sin helhed ved et pressemøde klokken 10.