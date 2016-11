Billedserie: Så er menighedsrådsvalget i gang

Kun i 52 af landets 1699 menighedsråd er der i dag afstemning om, hvem der skal sidde i rådene. Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke i København samt Grønbæk Kirke i Midtjylland er blandt de få steder, hvor der i dag er kampvalg. Se billederne fra dagen i vores billedserie

Det er de færreste, der har fået tilsendt et valgkort til menighedsrådsvalget i dag. Det er nemlig kun tre procent af alle menighedsrådene der sammensættes gennem kampvalg. De resterende menighedsråd blev allerede sammensat til opstillingsmøderne den 13. september.

Ved sidste menighedsrådsvalg i 2012 var der kampvalg til 87 menighedsråd, og det tal er i år faldet til 52. Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke i København er blandt de kirker hvor der er kampvalg i dag. For Vor Frue Kirkes vedkommende er det flere årtier siden det er sket sidst, og ifølge spidskandidat for den nye liste, Ole Ehlers, der selv er en del af det siddende menighedsråd, er det ønsket om at tilføje "nyt blod" til kirken, der driver værket.

I Grønbæk Sogn i Lysgård Herred i Midtjylland er det især en uoverensstemmelse omkring bevarelse af præstegården, der har givet anledning til et kampvalg med hele fire opstillede lister. Få et indblik fra valgstederne her.

Der er kampvalg yderligere 49 steder rundt omkring i landet i dag. Få et overblik på vores interaktive kort.